Slovenke imajo visoke cilje

Slovenska ženska košarkarska reprezentanca bo prihodnji teden tretjič v zgodovini nastopila na evropskem prvenstvu. Po premiernem v Pragi, kjer so se izbranke selektorja Damirja Grgića veselile ene zmage, in drugem v Srbiji, kjer so po hudem boju izpadle v repesažu proti Belgiji, so tokrat njene želje precej višje.

Čeprav dekleta na glas ne govorijo o visokih ciljih, pa je jasno, da Slovenija letos sodi v sam evropski vrh. Nenazadnje je po šestih zmagah v prav toliko prijateljskih tekmah to spoznala tudi Fiba in jo na novi razpredelnici favoritov za evropsko prvenstvo uvrstila celo na tretje mesto.

Pred njo sta le Belgija in Francija, za njo pa branilka naslova Španija in bronasta iz zadnjega evropskega prvenstva Srbija.

Foto: Vid Ponikvar Selektor: Lotevamo se vsake tekme posebej

Selektor Damir Grgić poudarja, da se je treba tekem lotiti ene za drugo in da je le tista naslednja najbolj pomembna. A hkrati ne skriva ambicij, da se Slovenija prvič zavihti med osem najboljših reprezentanc na stari celini. "Ko si enkrat v četrtfinalu, te le še malenkosti ločijo od zgodovinskih dosežkov," pravi Grgić.

Zmaga v četrtfinalu pomeni udeležbo v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo ter seveda boj za medalje na evropskem prvenstvu, ki se bo po predtekmovanju v Strasbourgu nadaljevalo v Valencii.

"Držimo se načela - spoštujemo vse tekmice, a nobene se ne bojimo. Zavedamo se naše kakovosti, smo dobro pripravljene in verjamemo, da lahko storimo korak več kot na prejšnjem evropskem prvenstvu. V naših glavah je Valencia, s Strasbourgom se ne bomo zadovoljile," je na novinarski konferenci pred odhodom v Francijo dejala Eva Lisec.

Lestvica je visoko postavljena Foto: Sportida

"Priprave se bile odlične"

Podobnega mnenja je tudi kapetanka Nika Barič. "Mislim, da smo s predstavami v kvalifikacijah in na pripravljalnih tekmah lestvico postavile zelo visoko. Te pripravljalne tekme ne pomenijo veliko, je pa lepo iti v Francijo neporažen. Priprave so bile odlične, kemija v ekipi je fenomenalna, napredovale smo iz dneva v dan, zato komaj čakamo, da se začne prvenstvo," je povedala Baričeva.

Slovenija, ki na lestvici Fiba zaseda 30. mesto, se bo v predtekmovanju pomerila s Turčijo, sedmo reprezentanco na svetu, Belgijo (6.) ter Bosno in Hercegovino (34.). Prva tekma jo čaka 17. junija ob 18. uri, Belgija sledi naslednji dan ob 15.00, po dnevu premora pa je na vrsti še BiH (12.00).

Damir Grgić o nasprotnicah v skupini. Foto: Urban Urbanc

Skupina zahtevna, a vse nasprotnice so premagljive

"Skupina je zagotovo zahtevna, a vse nasprotnice so premagljive. Belgija je brez dvoma prvi favorit, a hkrati reprezentanca, s katero imamo neporavnane račune. Večina igralk se še zelo živo spominja, kako smo na prejšnjem eurobasketu v Beogradu ostale brez četrtfinala, čeprav smo vodili večji del tekme. Tudi o Turčiji ne velja izgubljati besed, saj je že vrsto let svetovna velesila v ženski košarki. Še najbolj neugodna bo verjetno tekma z BiH, saj bo po eni strani tretja tekma v štirih dneh, hkrati pa sila zahtevna. BiH bo na prvenstvu nastopila prvič po dvajsetih letih in bo lahko igrala povsem neobremenjeno. Ima nekaj odličnih posameznic, predvsem pa vrhunsko naturalizirano igralko Jonquel Jones, ki sodi v sam vrh ženske lige WNBA," poudarja Grgić.

Prvouvrščene reprezentance iz vsake skupine se bodo neposredno uvrstile v četrtfinale, druge in tretje pa čaka repesaž za preostala štiri prosta mesta v izločilnih bojih. Skupina C, v kateri je Slovenija, se križa v skupino D (Francija, Rusija, Češka, Hrvaška). Repesaži so na sporedu 21. junija, četrtfinala bodo 23. junija, dvoboji za razvrstitev od 5. do 8. mesta 26. junija, boja za medalje pa v nedeljo, 27. junija.