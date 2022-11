Slovenija v lov za posebno vozovnico, ki si jo želi tudi Dončić

Aleksander Sekulić lahko danes slovensko izbrano vrsto popelje do vozovnice za SP. Slovenci so do zdaj trikrat nastopili na svetovnih prvenstvih.

Aleksander Sekulić lahko danes slovensko izbrano vrsto popelje do vozovnice za SP. Slovenci so do zdaj trikrat nastopili na svetovnih prvenstvih.

Pred slovenskimi košarkarji je nova pomembna preizkušnja, na kateri si lahko Slovenci že dokončno zagotovijo nastop na svetovnem prvenstvu prihodnje leto, ki ga bodo gostili Filipini, Japonska in Indonezija. "Nemci imajo kar nekaj nevarnih igralcev. Igrajo zelo ekipno, tako da bo z agresivno obrambo treba preprečiti lahek pretok žoge," pred tekmo opozarja slovenski selektor Aleksander Sekulić.

Zelo spremenjena in pomlajena zasedba slovenske izbrane vrste je v petek z odliko opravila test z Izraelom (75:62) in se tako v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo povsem približala vozovnici, ki bi Slovence prihodnje leto po dolgih devetih letih spet pripeljalo v bitko za svetovno krono. Slovenci so do zdaj trikrat nastopili na svetovnih prvenstvih, na zadnjega leta 2019 se po neuspelih kvalifikacijah niso zavihteli, njihov najboljši izkupiček je osmo mesto iz svetovnega prvenstva 2014 v Španiji.

Slovenci bodo imeli danes v Kopru tri kroge pred koncem kvalifikacij na voljo prvo zaključno žogo, s katero bi si zagotovili nastop na svetovnem prvenstvu. Nasprotnik pomlajene slovenske reprezentance, v kateri tudi tokrat ne bo Gregorja Glasa, bo v koprski Bonifiki (18.00) Nemčija, ki si je ob Finski že zagotovila mesto na svetovnem prvenstvu.

Gregor Glas ni dobil zelene luči s strani Partizana. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Trinajsterica Slovenije za tekmo z Nemčijo: Žiga Samar, Edo Murić, Jakob Čebašek, Jurij Macura, Bine Prepelič, Jan Špan, Miha Lapornik, Petar Vujačić, Blaž Mahkovic, Jordan Morgan, Urban Klavžar, Robert Jurković in Leon Stergar.

Nemci že z vozovnico za SP

Nemci, ki so se v petek z zmago nad Finsko (94:80) kvalificirali na SP, so trenutno tudi vodilna ekipa skupine J z osmimi zmagami in enim porazom, Finci so drugi s sedmimi zmagami in dvema neuspehoma. Slovenija (6–3) je trenutno na tretjem mestu, ki še vodi v Azijo. Pred Švedsko (4–5) ima dve in pred Izraelom (3–6) tri zmage prednosti. Slovenci so enega izmed porazov v kvalifikacijah doživeli ravno proti Nemčiji, ki je Sloveniji zadala hudo zaušnico pred evropskim prvenstvom, ko je bilo v Münchnu 90:71 za gostitelje. A Sekulićeva zasedba se je Nemcem oddolžila na EuroBasketu, ko je bila slovenska zasedba na koncu boljša z 88:80 in prišla do desete zmage na sedemnajstih medsebojnih tekmah.

Christian Sengfelder je proti Finski v petek dosegel 19 točk. Foto: FIBA

A za razliko od evropskega prvenstva, ko je Nemčija na koncu osvojila bronasto odličje, sta obe reprezentanci v tem ciklu kvalifikacij v povsem spremenjenih zasedbah. Medtem ko za Slovenijo iz zasedbe z EuroBasketa tokrat nastopata le Žiga Samar in Edo Murić, se je s podobnimi omejitvami in težavami spopadla tudi Nemčija. Iz bronaste zasedbe z evropskega prvenstva so v nemški ekipi tokrat le trije – Jonas Wohlfarth-Bottermann, ki je soigralec Samarja pri Hamburgu, pa Justus Hollatz in Christian Sengfelder. Ravno Sengfelder, ki je član Brose Bamberga, je bil ob Davidu Krämerju na petkovi tekmi s Finsko z 19 točkami prvi strelec svoje zasedbe. Večina košarkarjev je ob odsotnosti košarkarjev iz NBA in evrolige članov nemških prvoligašev, teh je kar deset.

Zasedba Nemčije: Joshua Obiesie, Robin Christen, Max Di Leo, Jacob Patrick, Lukas Meisner, Bastian Doreth, Jonas Wohlfarth-Bottermann, Lukas Wank, Justus Hollatz, Gavin Schilling, Christian Sengfelder in David Krämer.

Sekulić pozval navijače

Kljub okrnjeni zasedbi lahko Sekulića in njegove varovance pred današnjo tekmo navdaja optimizem, saj so v petek z borbeno in moštveno predstavo dokazali, da lahko dosežejo zastavljene cilje. "Menim, da moramo s petkove tekme v Izraelu črpati pozitivne stvari. Energija, borbenost in požrtvovalnost igralcev so bili na perfektni ravni, igra v obrambi na zelo zavidljivi in takšnem pristop moramo prenesti na tekmo z Nemčijo," je pred tekmo dejal selektor Aleksander Sekulić in ob tem opozoril na nemško nevarnost.

Žiga Samar je ob odsotnosti številnih nosilcev igre brez strahu prevzel vlogo prvega organizatorja igre. Foto: FIBA

"Nemci imajo kar nekaj nevarnih igralcev. Igrajo zelo ekipno, tako da bo z agresivno obrambo treba preprečiti lahek pretok žoge. Omejiti moramo njihov napadalni skok ter hkrati omejiti igro Sengfelderja po globini ter predvsem Kramerja in Christena pri metih za tri točke. Verjamem, da so si s fantje s pristopom in igro, ki so jo prikazali v Tel Avivu, zaslužili polne tribune in vsi skupaj si želimo, da bodo navijači v ponedeljek naš šesti igralec," je navijače v Koper še pozval Sekulić.

Eno glavnih vlog v slovenski zasedbi je v petek uspešno prevzel šele 21-letni Žiga Samar, ki se ni ustrašil vloge nosilca igre slovenske ekipe in bil s 13 točkami in šestimi asistencami eden glavnih akterjev na parketu. Slovenski košarkar se je pred začetkom klubske sezone preselil v Nemčijo, kjer kot posojeni igralec berlinske Albe igra za Hamburg. "V Tel Avivu smo opravili veliko dela, a posla še nismo zaključili. Nemško ekipo dobro poznamo in vemo, od kod nam preti največ nevarnosti. So zelo agresivna ekipa z odličnimi posamezniki. Dobro se bomo pripravili in upam, da ob pomoči glasnih navijačev nadgradimo petkovo zmago in si priigramo uvrstitev na svetovno prvenstvo," je pred tekmo dejal Samar.

Na prvenstvo se iz evropskega dela kvalifikacij uvrsti 12 reprezentanc – prva, druga in tretja ekipa iz vsake od štirih skupin drugega dela kvalifikacij (I, J, K in L).

