Slovenci z zmago in porazom v repasaž

Slovenski košarkarji so turnir v Debrecenu odprli z zmago in porazom. Foto: FIBA

V moški konkurenci zadnjo olimpijsko vozovnico lovijo reprezentance Slovenije, Mongolije, Madžarske, Ukrajine, Belgije in Romunije. Glede na trenutno Fibino jakostno lestvico ima največ točk prav Slovenija, ki je tudi prva nosilka turnirja. Reprezentance so razdeljene v dve skupini. Prvouvrščeni ekipi si po skupinskem delu neposredno priigrata nastop v polfinalu, drugo in tretjeuvrščeno ekipo pa čaka dodatna tekma za uvrstitev v polfinale. V Tokio bodo odpotovali le zmagovalci turnirja.

Prvi dan turnirja v Debrecenu so bili na sporedu dvoboji v skupini A. Za uvod je Belgija z 19:14 ugnala Ukrajino, nato je bila od Ukrajincev z 21:14 boljša še Slovenija, ki pa je v odločilni tekmi za neposredno uvrstitev v polfinale morala priznati premoč Belgiji. Belgijci so zmagali z 20:18 in osvojili prvo mesto v skupini A. S tem so si priigrali neposredno uvrstitev v polfinale, Slovence in Ukrajince pa v nedeljo najprej čaka nastop v repasažu. Tekmece bodo dobili v soboto, ko so na sporedu obračuni v skupini B.

''Na koncu dneva smo skupinski del zaključili z zmago in porazom. V odločilni tekmi za polfinale smo Belgijce sicer zaustavili pri metu z razdalje, a so bili v skoku veliko boljši in zasluženo zmagali. Po prostem dnevu gremo v nedeljo v izločilni dan. Vse se začne znova, a dejstvo je, da moramo v naši igri določene stvari spremeniti in popraviti," je po prvem dnevu turirja v Debrecenu povvedal slovenski selektor Matic Vidic.

Debrecen, tekmi slovenske reprezentance: Petek, 4. junij:

Slovenija : Ukrajina 21:14

Kavgič 4, Finžgar 7, Ovnik 5, Srebovt 5; Balaban 4, Kobets 3, Davydiuk 4, Noskov 3. Slovenija : Belgija 18:20

Kavgič 7, Finžgar 1, Ovnik 3, Srebovt 7; Vervoort 6, Celis 9, Bogaerts 5, Marien.

Na olimpijske igre v Tokiu so že uvrščene Srbija, Rusija, Kitajska in Japonska, ki so bile na turnir uvrščene neposredno, ter Poljska, Nizozemska in Latvija, ki so si nastop na igrah priigrale v nedeljo na turnirju v Gradcu.

