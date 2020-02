Američani si nočejo nakopati nove sramote, prihaja tudi LeBron James?

Američani bodo letos v Tokiu branili olimpijski naslov v košarki. Leta 2016 so v Riu v finalu nadigrali Srbiijo V finalu so premagali Srbijo s 96:66.

Američani bodo letos v Tokiu branili olimpijski naslov v košarki. Leta 2016 so v Riu v finalu nadigrali Srbiijo V finalu so premagali Srbijo s 96:66. Foto: Reuters

Ljubitelji košarke v ZDA so lani doživeli hud udarec, ko je ameriška reprezentanca, sestavljena zgolj iz igralcev, ki navdušujejo v ligi NBA, na svetovnem prvenstvu na Kitajskem ostala brez odličja. Osvojila je šele sedmo mesto. Selektor Gregg Popovich, legendarni trener moštva San Antonio Spurs, je stežka sestavil ekipo, saj so mu udeležbo na svetovnem prvenstvu drug za drugim odpovedovali (naj)večji asi.

Se bo James vrnil v izbrano vrsto?

Gregg Popovich in Donovan Mitchell sta se morala lani na SP 2019 na Kitajskem zadovoljiti z zgolj sedmim mestom. Foto: Reuters Letos, ko se obeta nova velika reprezentančna akcija, naj bi bilo drugače. Olimpijske igre so v očeh Američanov deležne posebnega spoštovanja. Zlata medalje z olimpijskega turnirja ima poseben lesk, temu primerno je tudi zanimanje največjih mojstrov košarkarske igre, da svoji domovini pomagajo do naslova. Američani ponavadi z izborom kandidatov za nastop na olimpijskih igrah nimajo posebnih težav, saj se jih udeležujejo tisti največji.

O tem, da bo podobno tudi poleti v Tokiu, kjer se bodo košarkarji za odličja potegovali od 25. julija do 9. avgusta, je prepričan tudi Jerry Colangelo. Predsednik krovne košarkarske zveze v ZDA (USA Basketball) ima dober občutek, kar zadeva udeležbo največjih zvezdnikov lige NBA. Prepričan je, da bo Popovich tokrat prejel bistveno manj odpovedi kot lani. Izkušeni trener San Antonia se vseeno zaveda, kako nepredvidljiv je postal šport, zato je sprva javnosti predstavil razširjen seznam, na katerem je kar 44 kandidatov.

Stephen Curry v tej sezoni zaradi operacije zlomljenega zapestja leve roke še ni zaigral. Foto: Reuters

Na seznamu so tudi največji zvezdniki, na primer Stephen Curry, Kevin Durant, James Harden, Kawhi Leonard in LeBron James, ki jih lani ni bilo na Kitajskem. Kralj James, najbolj priljubljeni košarkar v ligi NBA, razmišlja o tem, da bi ponovno oblekel dres reprezentance ZDA. Prvi as Los Angeles Lakers je nastopil že na treh olimpijskih turnirjih.

Dobro se še spominja leta 2004, ko so Američani doživeli boleč udarec v Atenah in v polfinalu izgubili proti Argentini, tako da so se morali na koncu zadovoljiti z bronom. To je bil tudi zadnji poraz reprezentance ZDA na olimpijskih turnirjih. James je bil pozneje dvakrat prvak, najboljši je bil v Pekingu (2008) in Londonu (2012).

Slovenija še v igri za Tokio Se bo Luka Dončić pomeril z LeBronom Jamesom tudi na OI v Tokiu? Foto: Getty Images ZDA je ena izmed osmih reprezentanc, ki ima že zagotovljen nastop na turnirju. Poleg Američanov bodo na Japonskem nastopili gostitelji, Nigerija, Argentina, Iran, Francija, Španija in Avstralija, zadnje štiri udeležence pa bodo dali kvalifikacijski turnirji v Beogradu (Srbija), Kaunasu (Litva), Splitu (Hrvaška) in Victorii (Kanada). Na turnirju na Baltiku bo nastopila tudi slovenska reprezentanca, ki bo napadala zgodovinski cilj tudi z Luko Dončićem. Tako bi se lahko Dončić poleg zvezdniške tekme All-Star (16. februarja v Chicagu) družil z elito lige NBA tudi na olimpijskem turnirju v deželi vzhajajočega sonca.

Durant in Thompson že pripravljena?

Tako sta se leta 2012 v finalu v Londonu veselila Kevin Durant in LeBron James. Foto: Reuters Na seznamu je 19 igralcev, ki so že zastopali barve ZDA na največjih tekmovanjih, na olimpijskih igrah ali na svetovnem prvenstvu, ter postali prvaki. Na njem je tudi vseh 12 udeležencev zadnjega svetovnega prvenstva na Kitajskem.

Popovich je na seznam uvrstil tudi nekaj zvezdnikov, ki zaradi zdravstvenih težav v tej sezoni še niso stopili na parket. Če vrnitev Stephena Curryja, vročega ostrostrelca Golden State Warriors, pričakujejo v začetku marca, pa bi se lahko še v tej sezoni vrnila njegova dobra znanca. Kevin Durant, ki zaradi hujše poškodbe še ni debitiral v dresu Brooklyna, okreva po poškodbi ahilove tetive in že opravlja začetne treninge, pripravljenost, da bi pomagal reprezentanci, če bi se koleno pravočasno zacelilo, pa je izrazil tudi njegov donedavni soigralec pri Golden Statu Kyle Thompson.

Izkušeni trener Gregg Popovich ima poleti z reprezentanco ZDA le en cilj - zlato olimpijsko medaljo. Foto: Getty Images

Do junija, ko bo selektor Popovich postregel s končnim seznamom, na katerem bo 12 košarkarjev, se lahko še marsikaj spremeni, ljubitelji košarke v ZDA pa pričakujejo, da bodo na seznamu vendarle najboljši. In da bodo Američani še četrtič zapored olimpijski prvaki, s tem pa bodo lažje pozabili na sramoto, ki so si jo nakopali na Kitajskem, kjer so z zasedbo, v kateri so bili tudi štirje povabljenci na letošnjo zvezdniško tekmo All-Star v ligi NBA (Donovan Mitchell, Jayson Tatum, Khris Middleton in Kemba Walker), osvojili skromno sedmo mesto.