Še zadnji pretep za lovoriko

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nogometaši Olimpije že slavijo. Košarkarji pa … "Seveda smo tudi v košarkarskem klubu veseli, da je nogometašem uspel veliki met. Na koncu so resda imeli tudi nekaj sreče, a je naslov povsem zaslužen. Iskrene čestitke! No, upam, da bomo nogometašem sledili," razmišlja Gregor Hrovat, ki je lani kot kapetan dvignil pokal za naslov državnega prvaka. Tokrat bi to vlogo z veseljem prepustil Domnu Lorbku.

"Ko gre zares, moramo stopiti skupaj. Da to znamo, smo dokazali v Novem mestu. Strnili smo vrste in 40 minut dihali kot eno. Če komu ne gre, smo tu preostali, da prispevamo svoj delež," nadaljuje Hrovat, ki napoveduje ponoven "pretep". Ta je zaznamoval predvsem četrto tekmo, v kateri so Ljubljančani dvignili raven agresivnosti ter si na ta račun prislužili tudi kritike iz nasprotnega tabora.

Foto: Sportida

"Dovolili smo jim, da nas pretepejo …"

"Krka v tekmo vstopa fizično zelo čvrsto. Na dveh tekmah smo jim dovolili, da nas pretepejo. Na četrti tekmi smo se jim tudi na tej ravni postavili po robu. Odigrali smo dobro obrambo, napake pa smo nadomeščali z borbenostjo in agresivnostjo," o košarki, ki se igra v finalu, pripoveduje Hrovat, prepričan o tem, da se s soigralci na prednost domačega igrišča ne more pretirano zanašati.

"Prednost domačega terena še zdaleč ni ključna. Krka nas je premagala v Ljubljani, mi smo zmagali v Novem mestu. A takoj po tekmi smo si dejali, da zmaga pomeni zgolj vstopnico za odločilno tekmo. Prav je, da najboljši slovenski ekipi v pošteni tekmi neposredno odločita o najboljšem v državi," pravi Primorec v Ljubljani.

Dolenjci: mojstri petih tekem

Prvaka bomo še osmič dobili po peti tekmi. Dvakrat je na ta način do lovorike prišla Olimpija (v obeh primeri je krajši konec potegnil Slovan), enkrat Helios (premagal je Olimpijo), kar štirikrat pa Krka. Zanimivo je, da je prav v vseh navedenih primerih ugnala prav Olimpijo.

"Videli smo štiri tekme. Na dveh tekmah je bila boljša Krka, na dveh Olimpija. Kaj bo odločalo? Dnevna forma, želja, pristop, srce … Tista ekipa, ki bo imela več tega, bo tudi zmagala," proti večerni tekmi pogleduje Hrovat.

Odigrali so že 145 tekem Za oba slovenska kluba se danes končuje dolga sezona. Petrol Olimpija je do danes odigrala 78 tekem (38 v DP, 22 v ligi ABA, 14 v ligi prvakov, 3 v slovenskem pokalu in superpokal), Krka pa 67 (39 v državnem prvenstvu, 24 v drugi ligi ABA, 3 v slovenskem pokalu in superpokal).

Video: kaj sta v Novem mestu povedala oba trenerja (Planet TV)