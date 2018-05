V finalu se je pošteno zaiskrilo

Ko je pred devetimi dnevi trener novomeške Krke Simon Petrov že krepko pred koncem prve tekme velikega finala na klop poklical vse najboljše može in ob zaostanku 20 točk nemočno zrl proti semaforju dvorane v Stožicah, je vse dišalo po gladkem sprehodu Petrola Olimpije do naslova prvaka. Ne le zaradi premoči na tisti tekmi, temveč tudi zaradi desetih zaporednih zmag in izkazanega občutka stabilnosti širšega igralskega kadra.

A v povsem drugačno smer se je zasukalo že na drugi tekmi, ki je bila pravo nasprotje ljubljanske uspavanke. Po štirih tekmah je rezultat izenačen (2:2), tako da bo o naslovu prvaka odločala torkova peta tekma v Stožicah, ozračje med ljubljanskim in novomeškim klubovm pa je po ravni naelektrenosti že spominja na leta največjega rivalstva.

Tako so parket dvorane v Leonu Štuklju v nedeljo zapuščali sodniki. Foto: Sportida

Sodniki, sodniki, sodniki …

Potem ko je Krka z agresivno igro prevzela pobudo v finalni seriji, je do velikega zasuka v ljubljanskem pristopu prišlo v nedeljo. Trener Zoran Martič je sprejel dolenjski izziv in zaukazal bolj čvrsto igro, podobno novomeški, torej kontaktno košarko na meji prekrška ali celo čez njo. Posledično je bila igra zelo raztrgana, s številnimi osebnimi napakami in burnimi odzivi.

Prednjačili so gostitelji nedeljske tekme, ki so po porazu vso jezo stresli nad sodnike. Delivce pravice je tako ob odhodu s parketa zasul plaz psovk, dodobra pa se je tresel tudi zaščitni predor pod tribunami. Glavni razlog za poraz je v sodnikih našel tudi trener Petrov: "To si je mislila polna dvorana. Ni bila slepa!"

"V Ljubljano po zmago"

"Moramo se pobrati. V Ljubljano gremo po zmago. Čutim, da smo lahko prvaki. Če se bo tekma normalno igrala, imamo velike možnosti za zmago. To pomeni, da bodo morali vsi akterji na igrišču dovoliti, da zmaga boljši," je misli zbiral Petrov, eden od glavnih "krivcev" za preporod Krke od nebogljene ekipe z začetka sezone do resnega pretendenta za naslov prvaka.

V torek ne bo mogel računati na izključenega Domna Bratoža, vseeno pa v igri vidi še kar nekaj rezerv. Izpostavil je igro v obrambi, ki je prevelikemu številu ljubljanskih igralcev namenila preveč prostora, zapiranje, s katerim bi preprečili ljubljanski napadalni skok, in natančnost v napadu. V tem segmentuzgolj izjemno razpoloženi Marko Jošilo zanesljivo ne bo dovolj.

"Ponosen sem na svoje igralce," pravi Zoran Martič. Foto: Sportida

Čestitke tekmecu

"Čestitke Olimpiji za zmago. Mimogrede, oni nam še niso čestitali za zmago. Jaz sem tako pošten, da tekmecu čestitam za zmago. Bil je boljši. Tako kot tudi na prvi tekmi. Je pa težko igrati. Mi se pripravljamo na njihove igralce, potem pa vedno izskočijo trije novi," pa je po nedeljskem porazu z glavo zmajeval zlati reprezentant v novomeških vrstah Saša Zagorac.

Izkušeni krilni center je bil vseeno zadovoljen, da se je Krka po brezkrvnosti na prvi tekmi, po kateri ni skoparil s kritikami, v velikem slogu zavihtela na prag naslova prvaka. Prvo zaključno žogo je zapravila. Drugo si bo v torek delila z Olimpijo. "Želja! To bo ključ. Tako kot tekmo odpreš, takšno samozavest imaš nato čez celotno tekmo. Vse je odvisno od prvih petih minut," proti Stožicah pogleduje Zagorac.

"Končno so bili kaznovani"

Ko smo nato novomeške kritike prenesli v ljubljanski tabor, trener Zoran Martič ni skrival začudenja. "Če nekoga namerno poškoduješ in zaradi tega dobiš nešportno napako, mar je to pomoč sodnikov? Ne govorim o enem primeru. Novomeščani to delajo na vseh tekmah. Tokrat so bili prvič vsaj približno kaznovani za svoje početje," je pojasnjeval, bolj grobo igro pa komentiral z besedami: "V Novem mestu se vedno igra groba košarka. Pandorino skrinjico je odprla Krka. To so nevarne stvari."

"Ne glede na dolgo klop, ki jo imamo, morate vedeti, da se nam je v drugi minuti prve tekme poškodoval naš prvi organizator igre Mitch McCarron. V Tivoliju so Novomeščani poškodovali še Jordana Morgana. To so šoki, ki bi prizadeli tudi večje ekipe. Zato gredo mojim fantom čestitke, da so se znali zbrati in motivirati. V težkih razmerah, ki so vladale v Novem mestu, so povsem zasluženo zmagali. Zdaj se moramo zbrati še za zadnje dejanje," pa se je proti peti tekmi ozrl strateg Olimpije.