Še en dokaz, kako velik je Luka Dončić

Pri evroligi posneli dokumentarni film o slovenskem čudežnem dečku

Tudi ko je poškodovan in ne igra, se o Luki Dončiću, slovenskem čudežnem košarkarskem dečku, v svetu oranžne usnjene žoge vseskozi govori. Po novem tudi zaradi dokumentarnega filma, ki so ga posneli v produkciji najmočnejšega evropskega košarkarskega tekmovanja evrolige.

Prihodnost je zdaj, je naslov 26 minut dolgega filma, ki je luč sveta ugledal pred dvema dnevoma in so ga posneli pri evroligi kot enega v seriji dokumentarnih filmov o junakih najmočnejše evropske košarkarske lige. Le še dokaz več, kako zelo je nase v tej sezoni s komaj dopolnjenimi 19 leti košarkarski svet opozoril Luka Dončić.

Pri 19 letih je nosilec Reala. Foto: Sportida Dokumentarni film, ki so ga snemali tako v Ljubljani kot v Madridu, govori o njegovih začetkih in časih, ko je z 12 leti zapustil Slovenijo in odšel v Španijo, kjer se je nato v kratkem času ekspresno že kot 16-letnik izstrelil v člansko ekipo Reala in le dve leti pozneje tudi med največje zvezde evropske košarke.

O njegovi poti govorijo mama, stari starši, prijatelj iz otroštva, trener iz časov v Sloveniji, mladinski trener Reala, njegovi nekdanji in zdajšnji soigralci v Madridu in tudi nekatera pomembna imena evropske in svetovne košarke.

Čudežni deček košarke in četrt milijona ogledov

Dokumentarni film o Luki Dončiću Čudežni deček košarke so v sodelovanju v Sportalom že pred časom posneli tudi na Planet TV. Prvič je bil predvajan v času lanskega evropskega prvenstva, na katerem je šla Slovenija do konca in osvojila zlato medaljo. Objavljeni posnetek tega televizijskega posnetka na YouTubu je, čeprav je posnet v slovenskem jeziku, v šestih mesecih zbral skoraj četrt milijona ogledov, kar prav tako potrjuje, kako zelo vroče ime je Dončić v svetu športa.

Vassilis Spanoulis: Njegova meja je le nebo

Med njimi tudi Vassilis Spanoulis, eden izmed Dončićevih vzornikov iz otroštva.

"Ponosen sem, da sem vzor nekaterim košarkarjem, sploh če gre za tako dobrega igralca, kot je Luka, ki lahko napada, igra obrambo, blokira, podaja, zadeva nemogoče mete in vodi igro. Je talent, ki se ne rodi vsakih deset let. Njegova meja je le nebo. Rodil se je kot vodja, to ima v krvi. Igra košarko in se ob tem zabava," je o mladem slovenskem zvezdniku povedal izkušeni Grk, ki je bil že trikrat evropski klubski prvak in bil ob vseh treh naslovih, ki jih je osvojil, izbran za najboljšega igralca zaključnega turnirja najboljše četverice v evroligi.

Tudi vzornik slovenskega dragulja Vassilis Spanoulis ima zanj samo besede hvale. Foto: Reuters

Pablo Laso: Lahko je še boljši od njega

"Spanoulis je zagotovo eden izmed najboljših evropskih košarkarjev vseh časov, a Luka je lahko še boljši. Pred njim je sicer še dolga pot, na njej mu vsi želimo pomagati," je o Dončiću povedal trener članske ekipe Reala Pablo Laso.

Šarunas Jasikevičius: Najbolj neverjetno je, da je tako mlad

Šarunas Jasikevičius pravi, da je neverjeten. Foto: Sportida "Tisto, kar je najbolj neverjetno pri njem, je to, da lahko že kot zelo mlad dominira tudi z glavo. Upam, da se ne bo ustavil. Da se bo še izboljševal. Všeč mi je, ker svoji igri vseskozi nekaj dodaja. Ima ambicije, to je pomembno. Pred njim je zelo zelo svetla prihodnost," se je Dončiću priklonil tudi legendarni Litovec, ki ga dobro poznamo tudi slovenski ljubitelji košarke, Šarunas Jasikevičius. Ta je med letoma 1999 in 2000 igral za Olimpijo in v Tivoliju pustil globok pečat.

Pozneje je vrsto let navduševal v majicah Maccabija Tel Aviva, Barcelone, Panathinaikosa in še nekaterih velikanov evropske košarke ter litovske reprezentance, igral pa je tudi v ligi NBA.

Legendarni Željko Obradović je slovenskemu najstniku podelil nekaj nasvetov. Foto: Reuters

Željko Obradović: Je res zelo nadarjen, toda ...

"Rad ima košarko in se izboljšuje. V prihodnosti se bo še naprej trudil, da bi bil boljši. Tudi soigralci in vsi ljudje pri Realu mu pomagajo, da bi postal še boljši. Zato je tam, kjer je. Je res zelo nadarjen, toda če se ne bo trudil, nikoli ne bo tam, kjer si želi biti," pa so nasveti, ki jih je Dončiću namenil eden največjih v evropski košarki, srbski trener Željko Obradović, ki se lahko pohvali z neverjetnimi devetimi naslovi evropskega klubskega prvaka.

Neverjetno dobra statistika, ki jo ima v tej sezoni

Dončić, ki je 19 let dopolnil prejšnji mesec, v tej sezoni za Real v evroligi dosega 17 točk, pet skokov in 4,5 asistence na tekmo.



V španskem prvenstvu je njegova statistika nekoliko skromnejša. Na tekmo doseže 13,4 točke, 4,5 asistence in 5,8 skoka.



Trenutno je poškodovan, zaradi tega je izpustil zadnje tri tekme Reala, dve v evroligi in el clasico v španskem prvenstvu



Madridčani, ki so v evroligi četrti, v španskem prvenstvu pa vodijo, so brez njegove pomoči v Evropi premagali Panathinaikos in Olimpio Milano, na domačih tleh pa visoko, z 72:94, izgubili proti Barceloni.

Dokumentarni film evrolige o Luki Dončiću: