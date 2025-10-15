Samo želijo si lahko, da Dončić ne bo igral #video

Los Angeles Lakers, za katere igra slovenski košarkar Luka Dončić, v noči na četrtek igrajo pripravljalno tekmo proti Dallas Mavericks, nekdanjemu klubu slovenskega zvezdnika. Luka jim je na zadnji medsebojni tekmi natresel neverjetnih 45 točk. Bo igral tudi na noči v četrtek?

Začetek košarkarske lige NBA je vse bližje. Pred tem ekipe čaka še nekaj pripravljalnih tekem, tudi ekip Los Angeles Lakers. Ti so na štirih pripravljalnih tekmah trikrat izgubili in le enkrat zmagali.

Luka Dončić je na tekmi proti Phoenixu dosegel 22 točk. Foto: Reuters

Počutil se je super

Ob tem je treba poudariti, da nosilci igre pogostokrat niso igrali. Med njimi tudi Luka Dončić, ki je prvič na parket stopil v noči na sredo, ko so Jezerniki igrali proti Phoenix Suns in izgubili z izidom 104:113. Ljubljančan je v 22 minutah igre dosegel 25 točk, sedem skokov in štiri asistence. "Počutil sem se super, bolje, kot sem pričakoval. Prve tekme so vedno nekoliko posebne, saj še nismo povsem v formi, a sem zelo vesel, da sem spet tukaj," je povedal 26-letni Ljubljančan.

Kako se bo odličil J. J. Redick, trener Los Angeles Lakers? Foto: Reuters

Eno tekmo bo zagotovo igral. Katero?

Los Angeles Lakers bodo ta teden igrali še dve pripravljalni tekmi. V noči na četrtek jih čaka tekma proti Dallas Mavericks, nekdanjemu klubu Luke Dončića. Zadnja pripravljalna tekma pa jih čaka v noči na soboto, ko bodo igrali proti Sacramento Kings. Prvi trener Lakersov J. J. Redick je pred dnevi zatrdil, da bo Luka igral na dveh pripravljalnih tekmah. Že takrat pa so mnogi predvidevali, da proti Dallasu ne bo igral, saj naj ne bi želeli tvegati, da igra na dveh zaporednih tekem, saj je bil kar nekaj časa na stranskem tiru.

Dallas je v pripravljalnem obdobju do zdaj igral tri tekme in zabeležil dve zmagi in en poraz.

Ena najbolj čustvenih tekem v karieri

Luka ima na zadnjo tekmo proti Dallasu lepe spomine. Že pred sredino tekmo je povedal, da bo na vsaki tekmi, ko bo igral proti Dallasu, nekaj čutil. In nekaj posebnega je čutil tudi 10. aprila, ko je odigral eno najbolj čustvenih tekem v svoji karieri. Luka se je namreč takrat prvič vrnil v Dallas, potem ko so ga pred tem na presenečenje vseh poslali v Los Angeles.

Kljub temu so mu takrat pripravili izjemen sprejem. Na vseh sedežih so navijače pričakale bele majice z napisom "Hvala za vse". Ob predvajanju videa pa se je Luka čustveno zlomil, ko so njegove oči premagale solze, in pokazal, da mu še zdaleč ni vseeno.

A v naslednjem trenutku se je Luka predramil in se od prve minute tekme spremenil v neustavljivega košarkarja. Na tisti tekmi je namreč dosegel rekord sezone, potem ko je svojim nekdanjim soigralcem natresel 45 točk in dodal osem skokov ter šest asistenc.

