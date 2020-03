Reševanje Krke ima težavo, nasproti ji stoji zmage željna Olimpija

Do konca rednega dela košarkarske lige ABA je le še en krog, vprašanj pa je še kar nekaj. Znani so trije udeleženci polfinala, v katerega se želi uvrstiti tudi Cedevita Olimpija. Nejasnosti so tudi o neposrednem potniku v drugo ligo. Na tankem ledu so v taboru Krke, ki bo v soboto gostila prav ljubljansko moštvo.

Krka je nazadnje izpadla iz prve ABA lige pred tremi leti, a se je nato v naslednji sezoni ekspresno vrnila med najboljšo druščino na jadranski magistrali. Lani so Dolenjci prav tako trepetali, vendar so se rešili v zadnjem krogu, ko so pred domačimi navijači premagali Olimpijo.

Ljubljančani so imeli srečo, saj so bili povsem zadnji in bi morali v drugo ligo, vendar so se nato združili z zagrebško Cedevito in na ta način zadržali prvoligaški status.

Letos je zgodba nekoliko drugačna. Krka se ponovno bori za obstanek, medtem ko Cedevita Olimpija lovi polfinale, ki bi jo ohranil v boju za naslov prvaka.

Krka ne bo odvisna le od svoje tekme, saj bo "pogledovala", kaj bosta naredila še Mega Bemax in Zadar, ki imata prav tako šest zmag in 15 porazov.

Olimpijo v polfinale vodi zmaga proti Krki in poraz Mornarja

Če bo prišlo tudi po koncu do kroga omenjenih ekip, bodo Novomeščani mirni, saj imajo na medsebojnih tekmah tri zmage in le en poraz. Drugi scenarij je, da bi vse tri ekipe zmagale in Cibona ter Igokea izgubili. V krogu petih ekip bi Zadar potegnil najkrajši konec, Krka pa bi bila druga najslabša in bi morala v dodatne kvalifikacije s podprvakom druge lige.

Olimpijo pelje v polfinale zmaga proti Krki in poraz Mornarja proti Mega Bemaxu. Foto: Saša Pahič Szabo/Sportida

Dolenjci bi se ognili ob zmagi proti Olimpiji, zmagi Cibone in Mege ter porazu Igokee.

V primeru poraza proti Olimpiji in zmagi Zadra bi prišlo do scenarija, ki si ga ne želijo videti. Ta bi namreč pomenil izpad v drugoligaško tekmovanje.

Medtem se pri Cedeviti Olimpiji spogledujejo s polfinalom, a tudi oni niso odvisni le od sebe. Da bi se pridružili Partizanu, Budućnosti in Crveni zvezdi, bi morali najprej premagati Krko, Mornar pa bi moral izgubiti proti Megi.

Koper Primorska je medtem izgubila možnosti, da redni del konča med najboljšo četverico. Četudi bi zmagala in bi Olimpija ter Mornar izgubila - nastal bi krog treh ekip s 13. zmagami - bi v polfinale šel Mornar, ki ima najboljše izhodišče na medsebojnih tekmah.