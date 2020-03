Olimpiji napeta tekma z Budućnostjo in upanje na končnico

Košarkarji Cedevite Olimpije so morali tekmo 21. kroga lige ABA z Budućnostjo odigrati pred praznimi tribunami dvorane v Stožicah, tekma je bila napeta, z zmago (81:79) pa Ljubljančani ostajajo v igri za končnico. Košarkarji Krke so v soboto gostovali pri Mornarju in izgubili s 73:82, Koper Primorska pa je v nedeljo z 20 točkami razlike izgubila v Zadru.

Klubi in panožne zveze so se morali že v preteklem tednu prilagoditi navodilom Ministrstva za zdravje Republike Slovenije in Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ki omejujeta oziroma prepovedujeta tekmovanja v zaprtih prostorih. Pri Cedeviti Olimpiji so se za zaprtje tekme za javnost odločili že prejšnji teden.

Navijači bi uživali

Ljubljanski navijači so tokrat zamudili napeto bitko s srečnim koncem. V prvih dveh četrtinah sta bili moštvi povsem izenačeni, na 18:18 in 38:38, v tretji četrtini je zbranost domačim košarkarjem nekoliko padla in gostje iz Črne gore so jim bežali že za osem točk, preden so se zmaji spet zbrali, zajeli sapo in se podprvakom približali na koš zaostanka (55:57). Odločalo je zadnjih deset minut rednega dela tekme, tudi te so bile napete, še nekaj sekund pred iztekom zadnje četrtine je bilo 79:79, zmago pa je domačim prinesel Codi Miller-McIntyre s košem v zadnjih sekundah, ko je s hitrim prodorom prehitel zvok sirene.

Miller-McIntyre je bil s 17 točkami najboljši strelec domačih, 13 jih je dodal Jaka Blažić, ki je imel še 14 skokov, 12 Dominic Jordan Artis, po deset pa Andrija Stipanović in Mark Zirbes. medtem ko je bil najboljši strelec tekme branilec Budućnosti Nikola Ivanović z 19 točkami.

Olimpija je dosegla nadvse pomembno zmago v boju za končnico, v katero vodijo prva štiri mesta z lestvice. Ob porazu Ljubljančani ne bi imeli nobenih možnost za "play-off", zdaj nekaj teorije je, če v zadnjem krogu rednega dela, v soboto, 14. marca, premagajo Krko in jim gredo na roko tudi izidi nekaterih drugih tekem.

Liga ABA, 21. krog:



Petek, 6. marec:

Igokea : Cibona 84:97 (67:80, 48:56, 27:23)

Lešić in Tomas po 15; Novačić 16, Prkačin 15. Sobota, 7. marec:

Mornar : Krka 82:73 (53:53, 39:29, 19:13)

Waller 17, Bjelica 15; Ramljak 18, Cosey in Lapornik po 17.



Nedelja, 8. marec:

Zadar : Koper Primorska 99:79 (77:57, 63:43, 27:21)

Gilbert 23, Ahmed 21, Vuković 17; Lazić 17, Gibbs 15, Dimec 13. Ponedeljek, 9. marec:

FMP : Crvena zvezda 79:87

Đoković 14; Perperoglou in Simanić po 13.



Cedevita Olimpija : Budućnost 81:79 (55:57, 38:38, 18:18)

Miller-McIntyre 17, Blažič 13, Artis 12; Ivanović 19, Cobbs 17



21.00 Partizan - Mega Bemax



Lestvica: 1. Partizan 20 tekem – 36 točk

2. Budućnost 21 – 36

3. Crvena zvezda 21 – 35

4. Cedevita Olimpija 21 – 34

----------------------------------------

5. Mornar 21 – 34

6. Koper Primorska 21 – 33

7. FMP 21 – 31

8. Igokea 21 – 28

9. Cibona 21 – 28

10. Krka 21 – 27

11. Zadar 21 - 27

12. Mega Bemax 20 – 26