Lep uspeh reprezentance košarkarjev do 18 let v Turčiji

Slovenska moška košarkarska reprezentanca do 18 let je na evropskem prvenstvu v obliki challengerja v Turčiji osvojila zlato medaljo. To je po naslovu reprezentance do 20 let, ki je bila najboljša konec julija na podobnem turnirju na Kreti, že druga slovenska selekcija, ki je letos osvojila zlato odličje in turnir končala brez poraza.