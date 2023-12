Na Košarkarski zvezi Slovenije so v decembrskem terminu že kar tradicionalno potegnili črto pod dogajanje v košarkarskem svetu v zadnjem letu, v katerem se je košarkarska krovna zveza spopadla s kar nekaj izzivi.

"Najprej nas je šokirala tista poškodba Eda Murića, potem smo imeli evropsko prvenstvo za ženske, pa Rašev odhod, potem se je poškodoval še Vlatko Čančar. Sledilo je svetovno prvenstvo, potem pa so nas pričakali problemi doma, reševali smo težave s sodniškimi taksami, zato smo nekoliko zamaknili reševanje kadrovskih težav. Prva od teh je že prišla, saj je mesto generalnega sekretarja zasedel Aleš Križnar. Imeli smo tri možnosti, ali iščeš med nekdanjimi igralci, da bi nadomestili Raša, kar je praktično nemogoče, potem smo se odločili, da gremo v drugo smer. Hitro smo se odločili, da ne bomo iskali zunanje pomoči, potem pa se je ponudila rešitev znotraj hiše, ki je bila praktično na dlani. Povzdignili smo dva človeka, ki sta tudi vsebinsko do zdaj prispevala največ znotraj zveze, tu je pa še Mirko Jurjavčič, ki je sprejel vlogo namestnika," je dogajanje v letu 2023 povzel predsednik KZS Matej Erjavec.

Aleš Križnar je novi generalni sekretar KZS. Foto: www.alesfevzer.com

Skoraj pol leta zatem, ko je Rašo Nesterovič odstopil s položaja generalnega sekretarja Košarkarske zveze Slovenije (KZS), je ta izbrala naslednika. To je Aleš Križnar, ki je do zdaj opravljal vlogo poslovnega direktorja in namestnika generalnega sekretarja. "Zaupanje mi pomeni res veliko in to pomeni, da sem do zdaj nekaj naredil prav. Ponosen sem na to, da lahko opravljam to funkcijo, hkrati pa se zavedam odgovornosti, ki jo ta funkcija prinaša. Imel sem tudi dva mentorja, od katerih sem se veliko naučil. Reprezentančni cilji so jasni, predvsem pa si v prihodnosti želimo še bolj okrepiti odnose s klubi. Tu je še največ priložnosti za nadgradnjo. Realno odločitev na koncu ni bila težka, nikakor pa nočem reči, da stopam v čevlje Raša. Znotraj zveze smo pogledali, kako zapeljati celotno zadevo, da bodo stvari še naprej normalno tekle. Operativno bo ta funkcija drugačna kot vloga, ki jo je opravljal Rašo. Kar zadeva finance, se dnevno spopadamo z vprašanji, kako priti do nekega novega kapitala. Kar zadeva sponzorje na našem prostoru, smo na nekem limitu, pa tudi omejeni. Poslovno-finančni sistem je stabilen, bi si pa vsekakor želeli proračun, s katerim bi lahko povečali svoje vlaganje v košarko," je ob sprejemu novega položaja povedal Križnar.

Pogled proti olimpijskim kvalifikacijam

Ena najbolj vročih tem v zadnjem času je bil zagotovo žreb za kvalifikacije za olimpijske igre prihodnje leto. Ples kroglic je odločil, da si bodo Slovenci olimpijsko vstopnico za Pariz poskusili priboriti julija prihodnje leto v grškem Pireju. V skupini A so skupaj s Hrvaško in Novo Zelandijo, v skupini B pa bosta ob Grkih igrala še Egipt in Dominikanska republika. "Kar zadeva žreb, bi težjo skupino res težko dobili, čeprav je Luka dejal, da je skupina dobra (smeh, op. p.)," je dejal Erjavec in nato še enkrat pojasnil, zakaj se Slovenija ni odločila za kandidaturo za organizacijo kvalifikacij. "Nobena športna zveza v enem letu še ni dobila štirih ali petih milijonov sredstev in vem, da jih tudi mi ne bi. To ne bi bilo pravično, sploh ker smo dobili sredstva še za ženski EuroBasket. Ni realno. Potem pa smo še malce vraževerni, ker se na zadnjih kvalifikacijah nobeden izmed gostiteljev ni zavihtel na olimpijske igre," je pojasnil prvi mož zveze.

Aleksander Sekulić bo ostal selektor. Foto: Guliverimage

Sekulić ostaja na selektorskem mestu

Ta tudi ob vprašanju, kdo bo slovensko moško izbrano vrsto vodil v prihodnosti, ni presenetil. Taktirska paličica namreč ostaja v rokah Aleksandra Sekulića, kar je Erjavec z besedami nakazal že ob koncu svetovnega prvenstva v Manili. "Kar zadeva selektorsko mesto, tega sicer na izvršnem odboru še nismo obravnavali. S selektorjem sva se usedla, potrdila načrte za naprej, zdaj pa moramo to še uradno potrditi. Glede na to, kako hitro bodo tu kvalifikacije za EuroBasket, je vse dogovorjeno. Mogoče se bo zgodila kakšna sprememba v strokovnem štabu, a to bo njegova odločitev. Uradno pa ta zadeva še ni izpeljana, ker smo bili v zadnjem mesecu osredotočeni na reševanje spora s sodniki," je povedal Erjavec. "Načeloma se z igralci ne pogovarjaš o tem, ali so nasičeni, temveč o tem, ali bodo igrali ali ne. Je pa dejstvo, da se pri nas o tem pogovarjamo in da neke zasičenosti ni čutiti," je dodal prvi mož slovenske košarke, ki je potrdil, da bo Sekulić nastopil nov triletni ciklus.

Ob tem so se na KZS zazrli tudi v bolj oddaljeno prihodnost, in sicer proti kandidiranju za organizacijo EuroBasketa 2029, kar bi pomenilo, da bi se po 16 letih najboljše reprezentance Evrope znova mudile v Sloveniji. Načrti glede kandidature se bodo začeli premikati aprila prihodnje leto, medtem ko bodo imena držav gostiteljic znana novembra. "Na zvezi smo se že odločili, da bomo kandidirali za organizacijo evropskega prvenstva 2029, in sicer bo z organizacijo v Stožicah v igri skupinski del prvenstva. Prijavili se bomo in lobirali. Mislim, da nam bi to po vseh teh prvenstvih zdaj tudi že pripadalo. Sploh glede na to, da smo imeli za prvenstvo 2022 pogoje, pa je na koncu prvenstvo dobila Gruzija. Lahko pa potrdim, da bomo kandidirali," je bil jasen Erjavec, ki hkrati opravlja vlogo podpredsednika Fiba Europe.

Luka Dončić se je razveselil rojstva prvorojenke. Foto: Reuters

Dončić v novi vlogi

Na KZS so z navdušenjem pospremili tudi novo vlogo Luke Dončića, ki je pred nekaj dnevi prvič postal očka, potem ko sta se z izbranko Anamario Goltes razveselila rojstva hčerke Gabriele. "Mene to ni presenetilo, Luka mi je to povedal aprila, ko smo bili pri njem v Dallasu, je bila pa to dobro varovana skrivnost. Ob tem, da smo vedeli za to stanje, smo se na Lukovo pobudo pogovarjali tudi o organizaciji kvalifikacij za olimpijske igre. Je pa res, da je rojstvo otroka velika sprememba in da je težko stvari napovedati vnaprej, a če bo Luka zdrav in če mu bo to pustila tudi Gabriela, bo zagotovo zraven," je povedal Erjavec, ki ima s predstavniki zveze v načrtu tudi nov obisk v ZDA.

"Najprej bomo obiskali Vlatka Čančarja, ker nas zanima, kako je. Sekundarno pa nas zanima njegov načrt vrnitve na igrišče. Kar zadeva olimpijske kvalifikacije, je realno pričakovati, da bo Edo Murić tam lahko zaigral, medtem ko je pri Čančarju več negotovosti. Od njegove poškodbe bo do obdobja kvalifikacij minilo veliko manj časa kot od Edove. Želimo si, nismo pa edini, ki bomo odločali o tem, ali bo Vlatko zraven ali ne," je o stanju dveh poškodovanih košarkarjev, ki sta manjkala na svetovnem prvenstvu, povedal Erjavec. Slovenci se bodo sicer v pripravah na kvalifikacije za OI dvakrat pomerili z Litvo. 22. junija 2024 se jih čaka gostovanje v Kaunasu, tri dni kasneje pa še v Stožicah.

O primeru Zorana Dragića Slovenski reprezentant Zoran Dragić, ki je uradno še vedno član Cedevite Olimpije, je letos po odločitvi vodstva in trenerja ostal brez mesta v ekipi. "Absolutno je to velik problem. Način, na katerega je Zoki izvedel, da ne bo imel mesta, je kar malce smešen, saj je izvedel tako, da sta Jaka Blažič in Gregor Glas dobivala maile kluba, on pa jih ni. To ni pravi način, a to ni v naših rokah," je povedal Erjavec.

Slovenke so EuroBasket sklenile na 15. mestu. Foto: Grega Valančič/www.alesfevzer.com

Za vodilne na košarkarski zvezi je bila letos eden od večjih izzivov tudi organizacija ženskega EuroBasketa, na katerem pa so slovenske košarkarice po treh porazih osvojile predzadnje, 15. mesto. "Rezultatsko je bilo to prvenstvo vsekakor neuspeh. Tudi obiska gledalcev je premalo, kar je glede na rezultat povsem logična korelacija. Kar zadeva poslovni in vsebinski del, pa se lahko kar pohvalimo. Dogodek je bil na vrhunski ravni z izjemo prisotnosti gledalcev. S poslovnega vidika je bilo tveganje res veliko, a projekt z 2,5 milijona evrov proračuna smo končali z negativno ničlo. Ta primanjkljaj bomo brez težav pokrili, tako da če primerjam z ženskim evropskim prvenstvom pred tem, je bilo tam okoli 700 tisoč evrov minusa in takšnega zneska ne bi mogli kriti. Tako da hvala vsem akterjem, ki so pomagali pri tem dogodku," je o junijskem dogajanju misli strnil Erjavec, ki se je dotaknil tudi vprašanja naturalizirane košarkarice.

Najprej je bila letos v igri Kalani Brown, nato še Azura Stevens, a sta obe morebitni sodelovanji padli v vodo. "Prizadevamo si za to. Selektor Dikaioulakos je zdaj predlagal še tretjo igralko, a ni nujno, da bo uspelo, ker nam v celotnem procesu manjka še en papir. Vemo, da brez kakovostne tujke ne moremo, a je do tega res težko priti. Pri moških je ta nabor širši, pri dekletih je tu še specifika WNBA tako velika, da je težko dobiti dobro igralko, selektor pa vztraja pri najvišji ravni."

