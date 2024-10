Prvi mož Olimpije še naprej na "bolniški", v Stožicah bo znova pestro

"Lietkabelis igra izredno agresivno obrambo, naši tekmeci sicer na defenzivni strani radi tudi precej menjavajo, to pa ne zmanjša njihove agresivnosti, zato se moramo nanjo navaditi, se prilagoditi in v napadu igrati zelo pametno," pred tekmo četrtega kroga rednega dela Eurocupa opozarja pomočnik trenerja Cedevite Olimpije Đorđe Adžić, ki bo tudi tokrat nadomeščal Zvezdana Mitrovića.

Po infarktni sobotni končnici obračuna s Splitom in sladki zmagi v zadnji sekundi po košu Devina Robinsona je danes pred košarkarji Cedevite Olimpije nova preizkušnja v Eurocupu. Zmaji bodo ob 18.30 na obračunu četrtega kroga rednega dela EuroCupa v Areni Stožice gostili 7Bet-Lietkabelis iz Panevežysa. Še naprej bo zasedba Cedevite Olimpije igrala brez Bryntona Lemarja, ki je vstopil v drugo fazo rehabilitacije po poškodbi stopala, s klopi pa ekipe ne bo vodil Zvezdan Mitrović, ki je še naprej odsoten zaradi zdravstvenih težav s hrbtom. Po petkovem posegu v Münchnu se bo Mitrović v tem tednu vrnil v Ljubljano, je pa glavni trener v času svoje odsotnosti vseskozi v komunikaciji s preostalimi člani strokovnega štaba.

Cedevita Olimpija bo lovila tretjo zmago v Eurocupu, lani so v celotni sezoni dosegli le eno. Foto: www.alesfevzer.com

Taktirsko palico bo tako vnovič držal Đorđe Adžić. "Čaka nas preizkušnja proti ekipi, ki jo je zasluženo potrebno spoštovati, pa čeprav je Lietkabelis v sezono vstopil s tremi porazi in gre za mlado ekipo, sestavljeno iz mladih litovskih igralcev, ki so morda širši športnih javnosti neznana, temu pa lahko dodamo nekaj izkušenih igralcev. Lietkabelis igra izredno agresivno obrambo, ki naši tekmeci na defenzivni strani radi tudi precej menjavajo, to pa ne zmanjša njihove agresivnosti, zato se moramo nanjo navaditi, se prilagoditi in v napadu igrati zelo pametno. V napadu radi šutirajo ter hkrati koristijo visoke igralce na ‘low postu’, veliko pa tudi gibajo brez žoge, s tem pa si med drugim pripravijo tudi priložnosti za skok v napadu. Za nas je zato pomembno, kako bomo nadzorovali to igro, in nato gradili naš napad proti njihovi agresivni obrambi," je povedal Adžić, ki si želi tudi bučne podpore s tribun.

"Zahvaljujem se navijačem za podporo na tekmi s Splitom. Vabim jih, da se nam v čim večjem številu pridružijo tudi v Stožicah. Njihova podpora nam je izredno pomembno, naša naloga pa je, da si to podporo zaslužimo tekom torkove tekme in celotne sezone," je še dodal Adžić. Tokratni tekmec ljubljanske ekipe ima trenutno najslabši napad v ligi, saj ekipa iz Panevežysa v povprečju dosega le 71,3 točke na tekmo, kljub temu pa bo litovski klub zagotovo nevaren v igri v skoku, saj Lietkabelis v povprečju zbere kar 12 skokov v napadu na tekmo. Prav igra v skoku Ljubljančanom v tej sezoni povzroča največ preglavic, saj na dosedanjih treh tekmah evropskega pokala še niso bili boljši od svojih tekmecev v številu ulovljenih odbitih žog,

Zmaji si želijo bučne podpore s tribun. Foto: www.alesfevzer.com

Tokratni nasprotnik še brez zmage

Medtem, ko je Cedevita Olimpija po treh odigranih tekmah pri izkupičku dveh zmag in enega poraza, je Lietkabelis izgubil vse tri tekme na uvodu v novo sezono. Ekipi sta se v evropskem pokalu nazadnje pomerili v sezoni 2022/23, obe zmagi pa sta takrat pripadli Lietkabelisu. Litovska ekipa je v sezono vstopila s porazi proti Turk Telekomu na gostovanju v Ankari (66:72) in porazoma proti Hapoelu Jerusalemu (74:94) ter Arisu (74:92) na domačem parketu.

"Sezono smo začeli nekoliko zadržano, a bolj, kot se spoznavamo kot ekipa, bolje tudi igramo. Veliko se skušamo učiti tudi tekom samih tekem in ‘v živo’ izboljšati naše predstave. Za zmago na torkovi tekmi z Lietkabelisom moramo ostati osredotočeni na naša pravila. Imamo načrt, ki se ga moramo držati. Na parket moramo stopiti energično in z igro postajati vse boljši in boljši tudi za nadaljevanje sezone," pa je pred tekmo za klubsko spletno stran povedal Derek Ogbeide.

