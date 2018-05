Prvak med prvake: Klemen Prepelić prva okrepitev?

Španski športni časnik Marca zagotavlja, da bo prva okrepitev madridskega Reala, ki se je ob koncu tedna znova zavihtel na evroligaški vrh, slovenski reprezentant Klemen Prepelič.

Španski kralj Felipe VI. je v Madridu sprejel košarkarje Reala, ki so v nedeljo desetič osvojili naslov evropskega klubskega prvaka. Med vabljenimi gosti sta bila tudi slovenska reprezentanta Luka Dončić in Anthony Randolph, katerih klubska pot pa se bo ob koncu meseca po vsej verjetnosti razcepila. Javna skrivnost je namreč, da se najboljši košarkar evrolige podaja v ligo NBA, medtem ko pa ima Američan s slovenskim potnim listom veljavno pogodbo do leta 2020.

Vseeno pa naj "Tonček" ne bi ostal brez slovenske družbe. Že več mesecev se namreč šušlja, da se v Madrid podaja Klemen Prepelič. Španski časnik Marca je obudil govorice in zagotovil, da bo prav 25-letni Bistričan prva okrepitev novopečenega evropskega prvaka, ki bo do konca sezone skušal zavzeti še španski vrh.

Kdo ostaja? Pogodba z Realom bo ob koncu sezone potekla četverici (Rudy Fernandez, Facundo Campazzo, Chasson Randle in Trey Thompkins). Felipe Reyes, Gustavo Ayon, Ognjen Kuzmić, Jaycee Carroll, Fabien Causeur, Jeffery Taylor in Dino Radončić imajo pogodbo do leta 2019, Santi Yusta, Anthony Randolph in Walter Tavares do leta 2020, Sergio Llull pa še leto dlje.

V Stožicah zaprtih ust

Za Prepelića je sicer sezona že končana, saj se mu s soigralci ni uspelo prebiti v končnico državnega prvenstva. Nosil je dres francoskega prvoligaša Levallois Metropolitans, kamor je prestopil iz Limogesa, in bil s povprečjem 15,4 točke eden najboljših posameznikov francoskega prvenstva, izkazal pa se je tudi v EuroCupu (15,7 točke).

Po končani sezoni se je že vrnil v Slovenijo in si med drugim v soboto v Stožicah ogledal tudi prvo tekmo finala slovenskega prvenstva med Petrolom Olimpijo in Krko. Ko smo ga pocukali za rokav in ga skušali povprašati o klubski prihodnosti, se je vzdržal pogovoru s sedmo silo.