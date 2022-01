Pri Dončiću raziskujejo možnosti

Klubi v ligi NBA imajo do 10. februarja možnost, da izpeljejo menjave pred zaključnim delom sezone. Onstran Atlantika se je začelo govoriti, da iščejo okrepitve tudi pri Dallas Mavericks, ki so pretekli konec tedna že odpustili Willieja Cauleyja-Steina in za dve leti podpisali pogodbo z Marquesem Chrissom, ki ima zgodovino z Luko Dončićem.

Zaradi hitrega širjenja okužb s koronavirusom so morali klubi v ligi NBA v svoje vrste pripeljati nadomestne košarkarje, s katerimi so podpisali desetdnevne pogodbe. Nekateri so priložnost dobro izkoristili, drugi ne.

Pri Dallas Mavericks so v svoje vrste tako privabili Marquesa Chrissa, ki je eden redkih, ki ni prišel v pogon iz razvojne lige. Individualno se je namreč pripravljal doma v Sacramentu, v mislih pa imel že božični večer. Na hitro je spakiral kovčke in odpotoval v Teksas.

Govori se o Collinsu in Turnerju

V tem času se je izkazal in pokazal, da zna zaigrati čvrsto, z veliko energije. To dobro vesta tudi Kristaps Porzingis in Luka Dončić, ki sta z njim že imela bližnje srečanje v preteklosti. Slovenski zvezdnik in Chriss sta se zapletla leta 2019, ko je bil slednji še član Golden State Warriors. V eni od obrambnih akcij je najprej blokiral met Dončiću, nato pa sta se še zapletla pri skoku za žogo, ob tem pa ga je Chriss Dončića odrinil, da je priletel med ljudi, ki so sedeli tik za košem.

John Collins naj bi bil na Dallasovem radarju. Foto: Reuters

Za Chrissa velja, da ima nekoliko drugačen karakter, kar pove tudi dejstvo, da je v zadnjih treh letih zamenjal štiri klube.

A to ni edina novost, do katere bi lahko to sezono prišlo v vrstah Dallasa. Prestopni rok se bo zaključil 10. februarja in klubi imajo v tem času možnost, da izpeljejo kakšno od menjav, s katero bi njihova ekipa pridobila veljavo.

Priznani ameriški novinar Marc Stein je namreč dal vedeti, da so v vrstah Mavericks začeli razmišljati, kako bi pripeljali ali Mylesa Turnerja iz Indiana Pacers ali Johna Collinsa iz Atlanta Hawks.

Koga bodo ponudili

Oba veljata za visoka, čvrsta košarkarja. Turner je dal jasno vedeti, da ni zadovoljen v Indiani, ki jo vodi nekdanji trener Dallasa Rick Carlisle. Želi si več priložnosti. Njegovo povprečje v tej sezoni znaša 12,9 točke in 7,1 skoka na tekmo. Drugi mož je torej Collins, ki je bil lani ob Traeju Youngu osrednja gonilna sila Atlante pri pohodu do konferenčnega finala. Zanj velja, da je velika riba. V tej sezoni v povprečju v statistiko vpiše 17,3 točke, 7,8 skoka, 1,9 asistence in 1,1 blokade na obračun. Pri njem predstavlja veliko prepreko njegova plača, saj bo v tej sezoni zaslužil 23 milijonov ameriških dolarjev, sicer pa ima sklenjeno petletno pogodbo v višini 125 milijonov dolarjev.

Foto: Guliver Image

Jasno je, da klubi, ki jih zanima trgovanje, ne bodo kar tako izpustili svojih odličnih posameznikov in bodo želeli nekaj konkretnega v zameno. Pri Dallasu sta zagotovo pod ceno Jalen Brunson (1,8 milijona dolarjev plače) in Dorian Finney-Smith (štiri milijone dolarjev), ki bosta konec sezone postala prosta in tako lahko podpisala večletno pogodbo, ki jima bo navrgla mnogo več od obstoječe.

A scenarijev ne premlevajo le pri Dallasu. Zanimivo bo videti, kam bo pot peljala Gorana Dragića, ki že lep čas ni del ekipe Toronto Raptors, pa čeprav je uradno še vedno njen član.