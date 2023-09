Prenovljena Cedevita Olimpija izgubila z evroligašem

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Medtem ko slovenska košarkarska reprezentanca odlično igra na svetovnem prvenstvu, pa se državni prvak Cedevita Olimpija pripravlja na novo klubsko sezono. Odigrala je tudi drugo pripravljalno tekmo in z 79:91 izgubila proti dvakratnemu zmagovalcu evrolige, turškemu klubu Anadolu Efes.

Foto: Tine Ružič/Cedevita Olimpija Z novo sezono precej spremenjena članska ekipa Cedevite Olimpije je v kranjskogorski dvorani Vitranc odigrala drugo pripravljalno tekmo. Simone Pianigiani in njegovi varovanci so z 79:91 izgubili s košarkarji Anadolu Efesa. Turški kolektiv si je že v prvi četrtini priigral prednost, ki so jo slovenski prvaki začeli loviti, rezultatsko tudi dobili dve četrtini, a se jim ni uspelo nevarneje približati.

V ljubljanski zasedbi je Amadou Sow dosegel največje število točk (21), te pa je oplemenitil še s petimi skoki. Karlo Matković je ob prav tako zbranih petih skokih dosegel 14 točk.

V torek se bodo Ljubljančani za zaprtimi vrati stožiške dvorane udarili z Mitteldeutscherjem, v četrtek pa nato sledi domači košarkarski spektakel z grškim Panathinaikosom. Vstopnice za ogled dvoboja so že na voljo, celoten izkupiček pa bo namenjen žrtvam nedavnih poplav v Sloveniji.

