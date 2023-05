Pred spektaktlom v Ljubljani: "Tega nisem videl še nikoli"

Košarkarji Cedevite Olimpije bodo danes igrali drugo tekmo v polfinalni seriji lige ABA proti Partizanu. Ljubljanska zasedba je na prvi tekmi v Beogradu izgubila in bo morala pred domačimi gledalci v Stožicah pokazati precej drugačen obraz, če bo želela izsiliti odločilno tretjo tekmo in se še vmešati v boj za vstopnico za finale.

Pred košarkarji Cedevite Olimpije je (nova) tekma sezone v ligi ABA. Danes se bodo na drugi tekmi polfinalne serije s Partizanom borili za prvo zmago v nizu na dve dobljeni tekmi, s katero bi izsilili odločilno tretjo tekmo v Beogradu. Na prvem medsebojnem obračunu v nedeljo v Štark Areni je semafor kazal 85:70. Zmaga nad beograjskim evroligašem tako prinaša podaljšanje serije, v primeru poraza pa je za varovance Mira Alilovića regionalne sezone konec.

V nedeljo v Štark Areni so zmaji dobro vstopili v srečanje, hitro povedli, nato pa so pobudo na parketu prevzeli domačini. Po prvi četrtini so imeli v svojih rokah deset, po dvajsetih minutah igre pa 16 točk prednosti (42:26). Ljubljančanom se v nadaljevanju ni uspelo približati na manj kot 11 točk zaostanka, domači pa so tako vse do konca nadzorovali potek srečanja. "Na drugi tekmi bomo morali odigrati drugače kot na prvi v Beogradu. Prioriteta je ekipna igra z dobro, kolektivno obrambo. V napadu mora biti zgodba podobna. Žoga mora krožiti in imeti moramo boljše selekcijo meta, nadzor skoka in vračanje v obrambo. Od svojih fantov pričakujem veliko bolj bojevito predstavo. Na tej tekmi pred domačimi navijači in polnimi tribunami Stožic se moramo prikazati v najboljši mogoči luči," je pred dvobojem povedal glavni trener Miro Alilović.

Miro Alilović računa na veliko bolj bojevito predstavo svojih varovancev. Foto: Nik Moder/Sportida

"Komaj čakamo, da prvič v tej sezoni vidimo nabito polno dvorano Stožice. Upam, da bomo prikazali boljšo igro kot v Beogradu, saj je Partizan izredno kakovostna ekipa. Dali bomo vse od sebe, da zabeležimo zmago," je pred drugo polfinalno tekmo povedal Rok Radović, ki je v Beogradu dosegel štiri točke, zbral šest skokov in podelil dve asistenci.

Partizan je na prvi tekmi zmagal s 85:70. Foto: ABA/Dragana Stjepanović

Pred povratno tekmo pa je na to, da polfinala še zdaleč ni konec, opozoril strateg Partizana Željko Obradović. "Razmišljam, kaj bi bilo, če ne bi bili toliko slabši v skoku, kakšen rezultat bi bil potem (Cedevita Olimpija je skok dobila s kar 50:28, op. p.). Od vsega začetka smo govorili, da bodo košarkarji Olimpije povsem osredotočeni na svojo nalogo. Takega odnosa nisem videl še nikoli v življenju, da ena ekipa toliko prekosi drugo v skoku, to se ne zgodi niti na pripravljalnih tekmah proti kakšnim ekipam nižje ravni. To je zagotovo stvar, ki jo moramo do druge tekme popraviti," je bil jasen Obradović, ki je na prvi tekmi ponudil priložnost vsem svojim 12 izbrancem.

Partizan je na pot proti Ljubljani odpotoval v ponedeljek zjutraj z avtobusom. "Tekma se igra manj kot 48 ur po koncu prve. Ni lahko, a tako pač je. Vemo, da potrebujemo še eno zmago," je pred srečanjem še dejal Obradović.

Zmagovalec te polfinalne serije se bo v finalu pomeril s Crveno zvezdo, ki je z 2:0 v zmagah odpihnila Budućnost.

