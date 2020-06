Pozor, na sceni novi Antetokounmpo

Repeša prevzema Pesaro

Nekdanji hrvaški selektor Jasmin Repeša, ki je nazadnje deloval kot trener Budućnosti iz Podgorice, se vrača na italijansko sceno. Po tem, ko je pri naših zahodnih sosedih vodil Fortitudo, rimski Virtus, Benetton in Milano, ga je zdaj za novega prvega trenerja ustoličil Victoria Libertas Pallacanestro. Gre za klub, ki je v svojih zlatih časih deloval kot Scavolini.

Naslednji Antetokounmpo v akciji

Španski prvoligaš Murcia bo natisnil dres z najbolj znanim priimkom do sedaj - Antetokounmpo. Seveda ne gre za enega največjih zvezdnikov. Giannis Antetokounmpo ostaja v Milwakuuju. Zato pa se v Španijo seli eden od njegovih bratov Alex Antetokounmpo (2001), ki je nazadnje nastopal v ameriški srednješolski konkurenci. Bratsko "ekipo" Antetokounmpo sicer sestavljajo še Kostas, Thanasis in Francis.

Kostas Antetokounmpo, Alexis Antetokounmpo, Thanasis Antetokounmpo in Giannis Antetokounmpo Foto: Getty Images

Cibona stavi na domače

Pri zagrebški Ciboni, ki se že vrsto let ubada z rdečimi številkami in je bleda senca nekdanjega evropskega velikana, so se zavestno odločili, da bodo ekipo sestavili iz domačih igralcev. Naslednja okrepitev je Mateo Drežnjak, komaj 21-letni branilec iz Mostarja, ki je nazadnje igral za Široki. Obetavni mladenič ima v žepu potna lista BiH in Hrvaške. V Zagrebu ga med drugim čakata vrstnika Toni Nakić, ki prihaja iz Šibenike, in komaj 18-letni Roko Prkačin, eden od največjih talentov hrvaške košarke.

Jeremić pri razočaranih mornarjih

Pri Mornaru iz Bara se še vedno niso sprijaznili z dejstvom, da so ostali brez mesta v EuroCupu. Vseeno še naprej pospešeno sestavljajo ekipo za novo sezono. Naslednji novinec je Marko Jeremić, ki je nazadnje igral za FMP. Že pred njim sta Črnogorce okrepila Aleksandar Lazić (Koper Primorska) in Taylor Smith (JSF Nanterre), pogodbe so podaljšali Derek Needham, Jacob Pullen, Isaiah Whitehead in Sead Šehović, v klubu pa ostajajo tudi Uroš Luković, Milko Bjelica, Nemanja Vranješ, Marko Mugoša, Vukota Pavić, Radoje Vujošević, Ivan Jelenić in Lazar Pavićević.