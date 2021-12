Popotnica petih zaporednih porazov v EuroCupu ni bila pravšnja za tabor Cedevite Olimpije pred začetkom osmega kroga. Povrhu vsega so gostovali še pri Valencii, ki jo zanimajo najvišja mesta v tem tekmovanju. Zasedba, v kateri je osrednji košarkar Klemen Prepelič, ob sebi pa ima še naturaliziranega slovenskega reprezentanta Mika Tobeyja, je upala, da bo zmagala še petič, kar bi jo uvrstilo povsem na vrh skupine B.

A je naletela na ljubljansko mino. Četa Jurice Golemca je odlično vstopila v dvoboj, se odlepila od Špancev, kljub vsemu pa ob polčasu zaostajala za točko (43:44). Drugi del igre je bil povsem v znamenju slovenskega predstavnika. Kapetan Jaka Blažič je bil s 24 točkami najboljši mož dvoboja, ključno pa je bilo, da so košarkarji Olimpije igrali ekipno in z veliko mero borbenosti, kar je recept za zmage v Evropi.

Kar pet preostalih košarkarjev je vpisalo deset ali več točk. Navduševali so tudi z atraktivnimi potezami, pri katerih je bil v ospredju ameriški center Zach Auguste, ki se je s svojimi zabijanji znašel v središču pozornosti v evropskem košarkarskem svetu. Njegovo potezo so uvrstili med najlepše torkovega večera v EuroCupu.

Auguste poskrbel za najlepšo potezo torkovega večera v EuroCupu

Zavedajo se, da lahko zmagajo le na tak način

"Prvi vtisi po zmagi so pozitivni. Čestitke fantom. Po petih zaporednih porazih smo se vrnili, in to v Valencii, proti eni najboljših ekip. Odigrali smo zrelo in pametno tekmo, tako v napadu kot obrambi. Košarkarji so res verjeli v zmago. Poudariti moram, da je bila obramba enkratna. Vsi na parketu so igrali eden za drugega. Edino tako lahko zmagamo," je svoje izbrance pohvalil Golemac.

Zach Auguste je navduševal z atraktivnimi zabijanji. Foto: Grega Valančič/Sportida

"To je pomembna zmaga za nas, hkrati pa povsem zaslužena. Od začetka do konca smo bili v dobrem ritmu, disciplinirani in osredotočeni. Držali smo se načrta, ki smo ga zastavili pred tekmo. Na tej zmagi bomo gradili. V zadnjih tednih igramo veliko bolje. To je lepa popotnica pred prihodnjimi tekmami," pa je povedal Blažič, ki je v statistiko vpisal še pet asistenc in štiri skoke. Igralce je dobro razigraval tudi novinec Yogi Ferrell, ki je ob 15 točkah vknjižil še sedem asistenc.

Cedevita Olimpija ima po osmih krogih na svojem računu tri zmage in pet porazov, naslednji obračun pa bo z vidika napredovanja zelo pomemben. V Stožicah bo 11. januarja gostoval grški Promitheas, ki je trenutno na zadnjem mestu v skupini in ima enako število zmag kot francoski Bourg, od katerega so bili Ljubljančani že boljši – v drugi del tekmovanja se bo ob koncu rednega dela uvrstilo osem najboljših ekip iz obeh skupin.