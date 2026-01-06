Rogaško reši le še velika senzacija

Danes bo postal znan prvi udeleženec zaključnega turnirja pokala Spar. Krka bo v Novem mestu na povratni tekmi gostila Rogaško, ki jo je že na prvi tekmi ugnala za 36 točk.

Šenčur bo prihodnji teden gostil Ajdovščino, ki jo je na prvi tekmi ugnal s 106:89. Februarja bosta nato na sporedu še dve tekmi. Helios bo branil visoko prednost proti Zlatorogu (98:69), Cedevita Olimpija pa bo branila šest točk naskoka pred Ilirijo.

V nadaljevanje pred zaključnim turnirjem se bodo uvrstile tiste ekipe, ki bodo boljše iz obeh medsebojnih tekem.

Zaključni turnir bo tudi v tej sezoni potekal hkrati za košarkarje in košarkarice in bo 19. in 20. februarja 2026, so še sporočili iz KZS. Ženske bodo igrale le finalno tekmo, moški pa še polfinalni.

