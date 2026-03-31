Dosedanji predsednik Komisije za preprečevanje korupcije (KPK) Robert Šumi in nova predsednica komisije Katarina Bervar Sternad sta opravila primopredajo poslov. Soglašala sta, da oblast, ki bo želela doseči napredek pri preprečevanju korupcije, ne bo posegala v samostojnost in neodvisnost KPK, so sporočili s komisije.

"Gotovo nikomur v tej državi ne bi koristilo, da nimamo institucije, ki bi se ukvarjala s preprečevanjem korupcije in ugotavljanjem kršitev integritete ter s tem vzpostavljala pogoje za delovanje pravne države," je povedala Katarina Bervar Sternad, ki bo v sredo nastopila šestletni mandat na čelu komisije kot prva predsednica.

"Manj kot je korupcije, lažje bodo ljudje uresničevali svoje temeljne pravice"

Bervar Sternad je kot eno od osrednjih vodil svojega delovanja izpostavila izboljšanje sistema, da bo deloval za skupno dobro, ne pa za ozke zasebne interese. "Manj kot je korupcije, večja je verjetnost, da bodo ljudje lahko dejansko uresničevali svoje temeljne pravice, kot so dostop do zdravstvenih storitev, socialne varnosti, izobraževanja, zdravega življenjskega okolja in drugih pravic," je izpostavila.

Dosedanji predsednik KPK Robert Šumi pa je ocenil, da je korupcije v Sloveniji zaradi dela, ki ga opravljajo na KPK, manj.

Napovedala je, da se bo zavzemala tudi za spremembe zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, da bo odzivanje na priporočila KPK postalo obvezno in da bodo v primerih ugotovljenih kršitev določene tudi ustrezne sankcije. "Pomembno je, da priporočila in ugotovitve KPK prinesejo spremembe in napredek," so še zapisali.

Šumi: Korupcije v Sloveniji zaradi KPK manj

Dosedanji predsednik KPK Robert Šumi pa je ocenil, da je korupcije v Sloveniji zaradi dela, ki ga opravljajo na KPK, manj. Dodal je, da bi za še večjo učinkovitost boja proti korupciji morali izboljšati sodelovanje vseh pristojnih institucij, nujno pa bi bilo tudi prevzemanje odgovornosti ter učinkovito in pravočasno sankcioniranje kršiteljev. "Le tako bo javnost videla, da sistem deluje," je še povedal.

KPK je še sporočila, da so mandat Šumija zaznamovali rast in profesionalizacija komisije, pa tudi razvoj in utrjevanje instituta integritete ter okrepitev preventivnega dela s projekti, kot sta Ambasadorji integritete ter Integriteta: skupni cilj generacij.

Uveljavili so tudi idejo o izobraževanju otrok in mladih o etiki, integriteti in preprečevanju korupcije na mednarodni ravni z lani sprejeto resolucijo Organizacije združenih narodov.