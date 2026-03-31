Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Avtorji:
M. T., STA

Torek,
31. 3. 2026,
18.01

Osveženo pred

20 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,06

Natisni članek

Katarina Bervar Sternad Robert Šumi KPK

Torek, 31. 3. 2026, 18.01

20 minut

Robert Šumi na KPK predal posle novi predsednici Katarini Bervar Sternad

Nova predsednica KPK Katarina Bervar Sternad. | Foto STA

Nova predsednica KPK Katarina Bervar Sternad.

Foto: STA

Dosedanji predsednik Komisije za preprečevanje korupcije (KPK) Robert Šumi in nova predsednica komisije Katarina Bervar Sternad sta opravila primopredajo poslov. Soglašala sta, da oblast, ki bo želela doseči napredek pri preprečevanju korupcije, ne bo posegala v samostojnost in neodvisnost KPK, so sporočili s komisije.

"Gotovo nikomur v tej državi ne bi koristilo, da nimamo institucije, ki bi se ukvarjala s preprečevanjem korupcije in ugotavljanjem kršitev integritete ter s tem vzpostavljala pogoje za delovanje pravne države," je povedala Katarina Bervar Sternad, ki bo v sredo nastopila šestletni mandat na čelu komisije kot prva predsednica.

"Manj kot je korupcije, lažje bodo ljudje uresničevali svoje temeljne pravice"

Bervar Sternad je kot eno od osrednjih vodil svojega delovanja izpostavila izboljšanje sistema, da bo deloval za skupno dobro, ne pa za ozke zasebne interese. "Manj kot je korupcije, večja je verjetnost, da bodo ljudje lahko dejansko uresničevali svoje temeljne pravice, kot so dostop do zdravstvenih storitev, socialne varnosti, izobraževanja, zdravega življenjskega okolja in drugih pravic," je izpostavila.

Dosedanji predsednik KPK Robert Šumi pa je ocenil, da je korupcije v Sloveniji zaradi dela, ki ga opravljajo na KPK, manj. Foto: STA

Napovedala je, da se bo zavzemala tudi za spremembe zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, da bo odzivanje na priporočila KPK postalo obvezno in da bodo v primerih ugotovljenih kršitev določene tudi ustrezne sankcije. "Pomembno je, da priporočila in ugotovitve KPK prinesejo spremembe in napredek," so še zapisali.

Šumi: Korupcije v Sloveniji zaradi KPK manj

Dosedanji predsednik KPK Robert Šumi pa je ocenil, da je korupcije v Sloveniji zaradi dela, ki ga opravljajo na KPK, manj. Dodal je, da bi za še večjo učinkovitost boja proti korupciji morali izboljšati sodelovanje vseh pristojnih institucij, nujno pa bi bilo tudi prevzemanje odgovornosti ter učinkovito in pravočasno sankcioniranje kršiteljev. "Le tako bo javnost videla, da sistem deluje," je še povedal.

KPK je še sporočila, da so mandat Šumija zaznamovali rast in profesionalizacija komisije, pa tudi razvoj in utrjevanje instituta integritete ter okrepitev preventivnega dela s projekti, kot sta Ambasadorji integritete ter Integriteta: skupni cilj generacij.

Uveljavili so tudi idejo o izobraževanju otrok in mladih o etiki, integriteti in preprečevanju korupcije na mednarodni ravni z lani sprejeto resolucijo Organizacije združenih narodov.

Katarina Bervar Sternad Robert Šumi KPK
