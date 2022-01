Krka in Helios kot prva na zaključni turnir pokala Spar

Novomeščani so tudi na povratni tekmi premagali Šentjur in napredovali v polfinale.

Foto: Vid Ponikvar

Znana sta prva udeleženca zaključnega turnirja pokala Spar. Košarkarji Helios Suns so na povratni tekmi še drugič premagali in izločili Ježico, Krka pa Šentjur. Druga četrtfinalna para sta Cedevita Olimpija – Zlatorog Laško in Rogaška – Nutrispoint Ilirija. Olimpija je na prvem dvoboju zmagala, Rogaška in lirija še nista začeli četrtfinala.