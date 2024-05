Podpisano: "Jadran" odslej vse do Dubaja

Na petkovi skupščini lige ABA so delničarji tekmovanja, torej klubi, potrdili večletni sporazum med ligo ABA in BC Dubai. Gre za novoustanovljeni klub iz Združenih Arabskih Emiratov, ki bo v tekmovanju najboljših klubov iz Slovenije, Hrvaške, Srbije, BiH, Črne Gore in Makedonije nastopal od sezone 2024/2025 naprej.

Direktor lige ABA Dubravko Kmetović je razlog za širitev lige s klubom iz Dubaja pojasnil z naslednjimi besedami: "Prihod Dubaja v družino lige ABA je na številne načine posebno športno-poslovno sodelovanje. Predstavlja vizijo klubov lige ABA, da izpolnija dva bistvena cilja. Prvi je, da se še poveča kvaliteta tekmovanja, drugi pa, da se odprejo vrata na novo tržišče. Tako bo liga ustvarila več prihodkov za svoje delničarje."

Naslednjo sezono bosta v ligi ABA v konkurenci 16 klubov nastopala dva slovenska: Cedevita Olimpija iz Ljubljane in Krka iz Novega mesta.