Počitek za ligo NBA, Connecticut ubranil naslov študentskega prvaka

Košarkarji univerze Connecticut so ubranili naslov študentskega prvaka NCAA. V finalu zaključnega turnirja na stadionu v Glendalu v Arizoni so namreč Huskies premagali Purdue Boilermakers s 75:60 (36:30). Zaradi te tekme se v noči na torek niso igrale tekme v ligi NBA, kjer so imeli košarkarji prost večer.