Košarkarji Fenerbahčeja in Bayerna so v ponedeljek odigrali zaostalo tekmo 26. kroga evrolige. Zmagali so Turki z 81:76. Žan Mark Šiško je dal osem točk. Še tri točke več pa je dal dva dni pozneje na še eni zaostali tekmi (19. krog). Tudi proti Efesu so izgubili, a so si že prej zagotovili uvrstitev v četrtfinale.

Edini slovenski košarkar v elitni evroligi Žan Mark Šiško je v zaostali tekmi 19. kroga prikazal najboljšo predstavo v sezoni, kljub temu pa je njegov Bayern ostal praznih rok na gostovanju v Istanbulu pri Anadolu Efesu (81:76). Šiško je dosegel 11 točk, kar je izenačenje osebnega rekorda v evroligi, ter dodal pet podaj in tri skoke. Bayern je osvojil osmo mesto in se bo v četrtfinalu na tri zmage pomeril z najboljšo ekipo rednega dela Barcelono.

V četrtek in petek je na sporedu zadnji, 34. krog. V četrtek sta na vrsti tekmi Barcelona - Maccabi Tel Aviv in Asvel Villeurbanne - Armani Milano, v petek pa Fenerbahče Istanbul - Panathinaikos Atene, Real Madrid - Bayern München, Monaco - Alba Berlin in Crvena zvezda Beograd - Anadolu Efes Istanbul.

V ponedeljek pirova zmaga Fenerbahčeja

Ponedeljkova tekma Bavarcev je bil polna preobratov. Tretjo četrtino je Bayern dobil s 31:9 in prešel v vodstvo tudi za deset točk, toda v zadnjih desetih minutah so Turki vrnili s podobno mero, četrtino dobili s 27:14 in se veselili desete zmage v sezoni. Bayern ima tri zmage več. Bavarci so si že v petek zagotovili osmo mesto, ki kot zadnje vodi v končnico.

Pri domačih sta bila najboljša Pierria Henry z 22 točkami in osmimi podajami ter Jan Vesely z 21 točkami in 10 skoki, pri gostih pa je bil s 17 točkami najučinkovitejši Augustine Rubit. Žan Mark Šiško je za Bavarce v dobrih 25 minutah dosegel po osem točk in podaj, tri skoke in dve ukradeni žogi.

Evroliga, zaostala tekma:



Ponedeljek, 4. marec:

Fenerbahče : Bayern 81:76

Henry 22, Vesely 21; Rubit 17, Hilliard 13, Šiško 8 točk, 8 as., 3. sk.



Sreda, 6. april:

Anadolu Efes : Bayern München 81:76

Da Silva 16, Koumadje 12; Nedović 27, Papapetrou 15

Lestvica:



1. Barcelona* 27 tekem - 77,8-odstotna uspešnost

2. Olympiacos* 28 - 67,9°%

3. Real Madrid* 27 - 66,7%

4. Armani Milano* 27 - 66,7%

5. Anadolu Efes* 26 - 59,3%

6. Maccabi Tel Aviv* 26 - 57,7%

7. AS Monaco* 27 - 51,9%

8. Bayern München* 27 - 48,1%

-----------------------------------------

9. Alba Berlin 27 - 44,4%

10. Baskonia 28 - 42,9%

11. Crvena zvezda 27 - 40,7%

12. Fenerbahče 26 - 38,5%

13. Panathinaikos 27 - 29,6%

14. Asvel 27 - 29,6%

15. Žalgiris 28 - 28,%



* uvrščeni v končnico

Opomba: CSKA Moskva, Zenit Sankt Peterburg in Unics Kazan so izključene iz evrolige zaradi ruske invazije na Ukrajino.