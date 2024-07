V živo: Slovenci vodili že za 18, ob polčasu pa ne kaže dobro

Kvalifikacije za OI, 3. dan

Četrtek, 4. julij:

Tekmo je izpustil Aleksej Nikolić. Foto: www.alesfevzer.com Slovenija je slabo začela kvalifikacijski turnir v Grčiji, na katerem bo le zmagovalec dobil vozovnico za Pariz. Po porazu s Hrvaško je delo še dodatno otežila sredina nepričakovana zmaga Nove Zelandije proti Hrvaški. To je pomenilo, da je samo zmaga z desetimi točkami nad Novo Zelandijo prinašala drugo mesto v skupini, z zmago za 29 točk pa bi bila Slovenija prva v skupini. V prvi peterki je namesto izkušenega Alekseja Nikolića (težave s stegensko mišico) začel mladi Leon Strgar, Klemen Prepelič je torej ostal adut s klopi. Poleg njega pa je selektor Aleksander Sekulić od prve minute na parket poslal Luko Dončića, Zorana Dragića, Vlatka Čančarja in Josha Neba.

Prvi zvezdnik Slovenije je tekmo odprl s trojko in nasmehom. Takoj se je videlo, da je tako Luka kot Slovenija drugačna kot v torek. Že v dresu Dallasa se je Dončić po slabi tekmi vrnil jezen in mnogo boljši. In boljša je bila Slovenija predvsem v obrambi. Po petih minutah je bila že pri želenih plus 10 (12:2), medtem ko Nova Zelandija sploh ni zadela iz igre. Tudi igra je bila precej bolj moštvena, ko je v osmi minuti Prepelič podal pod koš, je Nebo zaključil z zabijanjem za 16:4. In prednost je samo še rastla. Prva četrtina se je z drugim košem Žige Dimca končala s 27:9.

S pravo energijo je Slovenija letela tudi v drugi četrtini. Dončić je bil od košu za 29:11 že pri 12 točkah, za naslednji slovensko koš, pa je Prepelič ukradle žogo in podal v protinapad Gregorju Hrovatu (31:13). A Nova Zelandija ni kar tako premagala Hrvaške in sredi druge četrtine je vzpostavila ravnotežje, zaigrale bolje v obrambi, zadela štiri trojke in se približala na nevarnih 30:40. Slovenija je bila pri eni sami trojki, tisti Dončićevi iz prve minute. Ko je Shea Ili minuto pred koncem polčasa izvrstno prodrl pod koš, je zadel za znižanje na 36:44. Sledila je blokada Dončiću, nova trojka nasprotnika in Slovenija je imela samo še pet točk prednosti (39:44). Za izid prvega polčasa 46:39 je bil DOnčić z 19 točkami prvi strelec tekme.

