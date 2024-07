Nova Zelandija z zmago še otežila delo Dončiću in Sloveniji

Hrvaška je na olimpijskih kvalifikacijah v Pireju v torek nadigrala Slovenijo, v sredo pa izgubila z Novo Zelandijo. Ta je zadnjo četrtino dobila s 16:7, tekmo pa z 90:86. To je Luki Dončiću in soigralcem samo še otežilo delo, saj morajo zdaj za vsaj drugo mesto v skupini in s tem za polfinale turnirja Novozelandce premagati vsaj za 11 točk.

Košarkarji Slovenije so v torek s porazom začeli kvalifikacijski turnir v Pireju za olimpijske igre v Parizu. Izgubili so proti Hrvaški z 92:108. V sredo sta drugi dvoboj v skupini C1 igrala Hrvaška in Nova Zelandija. Slednjo so mnogi podcenjevali, a je zmagal z 90:86. Ivica Zubac je bil prvi strelec tekme z 29 točkami, pri zmagovalni ekipi pa sta jih največ dala Yannick Wetzell in Shea Ili (18).

Nova Zelandija se je proti Hrvaški predstavila kot čvrsta, požrtvovalna in nepopustljiva ekipa. Hrvati več kot osem točk niso vodili in čeprav so imeli zmago skoraj že v žepu, saj so dobre tri minute pred koncem vodili s 86:79, so se Novozelandci vrnili in z delnim izidom 11:0 do konca tekme poskrbeli za presenečenje. Selektor Hrvaške Josip Sesar je poraz opravičil z utrujenostjo po tekmi s Slovenijo, hkrati pa priznal, da je Nova Zelandija igra zelo modro in potrpežljivo. Naturalizirani Američan pri Hrvatih Jallen Smith pa je na novinarski konferenci dejal, da v zadnjih minutah zaradi utrujenosti sploh ni čutil rok in nog.

Foto: www.alesfevzer.com Varovanci selektorja Aleksandra Sekulića si bodo skušali napredovanje v polfinale zagotoviti v četrtek ob 16.30 proti Novi Zelandiji. Ker pa je ta tako kot Hrvaška dobila prvo tekmo in ima tudi precej boljšo koš razliko, mora Slovenija za vsaj drugo mesto v skupini zmagati za 11 točk, za prvo mesto pa celo za 29 točk.

Sekulić je po sredinem treningu povedal, da ga zmaga Nove Zelandije nad Hrvaško ni presenetila. "Vedeli smo, da je Nova Zelandija dobra ekipa, ki je imela dovolj časa, da se je temeljito pripravila na Hrvaško, za katero je bila to druga tekma v 18 urah. Hkrati tudi nismo računali, da nam bo Hrvaška karkoli pomagala.".

Boj za zadnja štiri mesta na igrah

Za zadnja štiri mesta na igrah v Parizu, ki se bodo začele čez dobre tri tedne, se trenutno poteguje 24 reprezentanc na štirih kvalifikacijskih turnirjih. Poleg v Pireju, kjer so v drugi skupini Grčija, Egipt in Dominikanska republika, še v Valencii, Rigi in San Juanu na Portoriku.

Zmagovalci turnirjev se bodo na olimpijskem turnirju pridružili Francozom, ZDA, Srbiji, Nemčiji, Kanadi, Japonski, Avstraliji in Južnemu Sudanu. Najboljši iz Pireja bodo predtekmovanje v Lillu igrali proti Avstraliji, Kanadi in zmagovalcu turnirja v Valencii.

Kvalifikacije za OI, 2. krog:

Sreda, 3. julij:

Lestvice: