Znanje je 30 let nabiral po vsem svetu, zdaj pa rešuje najtežje težave z zobmi

Dr. Trampuš se je našel v zelo zahtevni veji zobozdravstva, in to je delo z brezzobimi pacienti ter pacienti, ki nimajo dovolj čeljustne kosti.

Sterilno bela čakalnica, zvok zobnih svedrov in značilni vonj sredstev za razkuževanje, zdravljenje kanalov in začasno zapiranje zoba. In potem neizogibna bolečina. Ti štirje dejavniki so prva asociacija, ki jo večina povezuje z obiskom zobozdravnika. Takoj ko se jih spomnimo ali jih doživimo, večina od nas občuti strah, nelagodje in tesnobo. Ampak dr. Zdenko Trampuš nas je popeljal skozi prostor, ki je veliko več kot zobozdravniška ordinacija in ima poleg vrhunske storitve poslanstvo, da obisk pri zobozdravniku spremeni v prijetno izkušnjo.

Že ob vstopu v kliniko vam je jasno, da gre za nekaj drugačnega. Namesto v čakalnico vstopite v lokal s simpatičnim imenom Zuu Bar. Namesto belih sten vas pričakajo prijetne barve in ambient.

"Od pacienta umaknemo vse, kar mu vzbuja negativna čustva, ki pogosto spremljajo zobozdravstvene ordinacije, in prav zato sta naš prostor in koncept posebna. Poleg tega, da smo odstranili neprijetne zvoke, vonjave in barve, želimo pacientom narediti bivanje v ambulanti čim prijetnejše," nam pove doktor Zdenko Trampuš, lastnik klinike, ki je praznovala veliko trideseto obletnico.

Foto: Darko Tomaš/Cropix

Obšel je ves svet

"Moja strast je uvajanje inovativnih metod v zobozdravstveno prakso. Ne mislim, da sem zato boljši zdravnik, preprosto me zanimajo inovacije in napredek. Potoval sem po svetu, se izobraževal ter prenašal dobre vibracije in znanje v svojo zobozdravstveno prakso. Implantologija je od mojih začetkov izjemno napredovala in v času, ko sem se z njo šele začel ukvarjati, je bilo zelo zanimivo iskati informacije. Na Hrvaškem namreč ni bilo lahko priti do informacij," pravi zobozdravnik, ki je v iskanju znanja in izobraževanja prepotoval ves svet, od Avstrije do Los Angelesa.

Dr. Trampuš pravi, da je bil njegov poklic tudi pred 30 leti, ko je začel, izjemno vznemirljiv. Spominja se svojih začetkov.

"V ta poklic sem se potopil kot mlad zobozdravnik, poln navdušenja, bilo je, kot bi vstopil v Disneyjevo pravljico ali na dedkovo podstrešje, kjer so vse igrače, o katerih sem kdaj sanjal. Tako sem poklic doživljal takrat, podobno pa ga doživljam tudi danes, le z nekoliko drugačnim pristopom in veliko popolnejšim znanjem ter zrelostjo," pravi in dodaja, da ga je medicina vedno zanimala.

Foto: ORTOIMPLANT DENTAL SPA

Že v sedmem razredu osnovne šole je vedel, da se bo ukvarjal z zobozdravstvom, odločilna pa je bila domača naloga na temo moj bodoči poklic. Kot bi se ga kdo dotaknil s prstom in rekel: "Ti boš zobozdravnik." Stvari so se res razvijale v tej smeri, tako da je dr. Trampuš sčasoma zgradil zobozdravstveno kliniko, ki želi pacientu čim bolj zmanjšati stres.

"Poleg zobozdravstvenih metod uporabljamo tudi spa tretmaje, zato imamo zakonsko zaščiteno blagovno znamko, ki nas opredeljuje kot dentalni spa. V 30 letih sem šel skozi vse segmente tega poklica, vendar so me nekako najbolj pritegnile kirurgija, rekonstrukcija čeljusti in celotnega žvečnega sistema. Našel sem se v veji, ki je morda najzahtevnejša, to pa je delo z brezzobimi pacienti in s tistimi, ki jim primanjkuje čeljustne kosti. Nekatere izmed metod, ki jih tu uporabljamo, so All-on-4, Zygoma All-on-4 ter vgradnja pterigoidnih in subperiostalnih vsadkov," pravi zobozdravnik in pojasni, da v praksi to zahteva veliko znanja.

Še toliko bolj, ker ne izvaja samo operativnih posegov, temveč celovito pristopa do pacienta, kar vključuje tako zdravljenje kot tudi rehabilitacijo. Protokoli, ki jih je zasnoval, so zelo kompleksni.

"Najprej pacienta s pomočjo limfne drenaže pripravimo na operacijo. Tretma traja približno eno uro, cilj pa je odpreti limfne kanale in tako sprostiti pacienta. Sledi internistični pogovor z našo anesteziologinjo dr. Mršićevo, nato pa pacientu počasi namestijo vensko linijo, EKG in saturator kisika ter tako spremljajo vse njegove vitalne funkcije," pravi dr. Trampuš.

Foto: Darko Tomaš/Cropix

Sodobne rešitve

Ob analgosedaciji pacient zaspi, nato pa sta na vrsti lokalna anestezija in začetek operacije, ki običajno traja od 45 minut do več ur.

"Nato pacienta zbudimo, pregledamo z rentgenom in eno uro hladimo s posebno napravo. Gre za hilotermno masko, ki jo namestimo na obraz, uporablja pa se tudi pri lepotnih posegih in maksilofacialni kirurgiji. Mislim, da je maska veliko boljša rešitev od hlajenja z ledom, ki povzroča limfno kongestijo oziroma zastoj limfe," pojasnjuje dr. Trampuš.

Pove nam, da je ustvarjanje novega nasmeha eden od najboljših občutkov na svetu.

"Nov nasmeh pomeni veliko obojestransko zadovoljstvo, ki prinese zaupanje in celo prijateljstvo. Velikokrat mi ljudje, ki sem jim delal zobe pred recimo 20 leti, povedo, da so še vedno zadovoljni z rezultatom. To je najlepša pohvala," pravi dr. Trampuš, ki dodaja, da je večina njegovih pacientov v tretjem življenjskem obdobju in prihaja zaradi zdravstvenih razlogov, nekateri pa si želijo vgraditi luske, popraviti barvo zob ali odpraviti druge estetske nepravilnosti.

Foto: ORTOIMPLANT DENTAL SPA

Prostori klinike so posebni tudi zato, ker imajo apartma, kjer pacienti prenočijo po operaciji. En dan ali nekaj dni po operaciji imajo pacienti pooperativne tretmaje, med katerimi so magnetoterapija, terapija z ozonom, hlajenjem in podobno. Številne tehnike, ki pacientom olajšajo celoten proces zdravljenja oziroma estetskega dela na zobeh, so standard pri delu v tej kliniki, kar je v skladu s trendi stroke, ki je tudi sicer v ospredju glede inovativnosti. Leta 2015 je bilo zobozdravstvo celo razglašeno za stroko, ki je naredila največji korak v postopkih in vanje vnesla največ znanstvenih in tehnoloških inovacij.

"To je še posebej očitno pri diagnostiki. Rentgenskih slik ne zapisujemo več na filme, ampak na digitalne sonde. Njihova občutljivost se je povečala, odmerek sevanja pa se je zmanjšal za več kot stokrat. Obstajajo tudi številni drugi primeri napredka v stroki: oblikovanje protetičnih del je danes v veliki meri digitalno, napredovale so tehnike dela v ustih, laserji so spremenili operacijo mehkih tkiv, sterilizacijo zobnih kanalov ipd. 3D-tiskalniki so na primer prinesli možnost za veliko natančnost, boljšo kakovost materiala in njegovo biološko toleranco," pravi dr. Trampuš.

Pomanjkanje kosti ni nobena težava Tudi implantologija je neverjetno napredovala in omogočila, da lahko zdaj vsak pacient dobi fiksno protezo. "Omenil bi tudi metodo, imenovano Zygoma All-on-4. Gre za zobne vsadke, ki se ne vgrajujejo v čeljust, temveč v lično kost, kjer je dovolj podpore za njihovo vgradnjo. S sistemom All-on-4 se v zgornjo ali spodnjo brezzobo čeljust namestijo štirje vsadki, ki nosijo fiksno protezo. Poleg njih je dobro prepoznati še dve vrsti vsadkov. Pterigoidni vsadki so alternativna možnost uporabe preostale čeljustne kosti kot sidrišča za vsadke namesto posegov avgmentacije kosti. Pri subperiostalnih vsadkih pa vsadka ne vgradimo neposredno v čeljustno kost, temveč na kortikalno kost namestimo okvir iz titana, ki je pritrjen s titanovimi vijaki," pojasnjuje.

Foto: ORTOIMPLANT DENTAL SPA

Čeprav stroka nenehno raste in napreduje, so najpogostejše težave, ki se pojavljajo pri pacientih, že vrsto let enake.

"Seveda ne morem govoriti na splošno o najpogostejši težavi, niti ne vodim statistike o diagnozah, s katerimi prihajajo pacienti k nam. Parodontoza pa je pri mojih pacientih še vedno najpogostejša težava," pravi zobozdravnik.

Veščine in predanost

Dr. Trampuša smo prosili za nasvet, ki bi pomagal preprečiti to težavo.

"Univerzalni in najpomembnejši nasvet je: umivajte si zobe! In redno hodite na preglede," svetuje.

Pogovarjamo se tudi o prihodnosti stroke, ki se bo zagotovo še naprej razvijala na vznemirljiv način.

"Mislim, da bo v prihodnjih od 20 do 50 letih vedno večja potreba po ortodontskih veščinah, saj bomo skozi generacije vedno bolj ozaveščeni glede higiene in bomo zato imeli manjšo pojavnost kariesa in izgube zobnih struktur. Zato bo treba kirurške veščine dopolnjevati z ortodontskim znanjem, da bi dosegli boljše rezultate," napoveduje doktor.

Poleg prihodnosti stroke se pogovarjamo tudi o prihodnosti klinike. Martin, sin dr. Trampuša, prav tako končuje študij stomatologije.

"Prihodnosti stroke ne morem natančno napovedati, lahko pa se usmerim na prihodnost klinike. Pri Martinu prepoznavam veščine in predanost in mislim, da bodo pacienti z njim lahko še naprej enako uživali v naših storitvah. Namenoma pravim uživali, kajti to, s čimer se ukvarjamo, za paciente ne sme biti trpljenje, ampak zadovoljstvo ob ustvarjanju novih nasmehov," sklene dr. Trampuš.