Peta četrtina: snemalec v komi zaradi koronavirusa

Medtem ko je zvezdnik Detroita Christian Wood okreval po okužbi z novim koronavirusom, pa je zdaj v kritičnem stanju eden od snemalcev, ki so se po službeni dolžnosti udeležili obračuna NBA-moštev Pistons in Jazz.

Hrvaški reprezentant Bojan Bogdanović je dobil strelski obračun s Christianom Woodom, moštvo Utah Jazz pa je v gosteh ugnalo Detroit Pistons z rezultatom 111:105. Pisal se je 8. marec. Svetovne medije so tedaj že začeli zavzemati zapisi o epidemiji novega koronavirusa. A športni svet se je bolj ali manj vrtel naprej. Tudi v ligi NBA. Pozneje se je izkazalo, da je bila prav ta tekma ena od bolj "okuženih". Ameriški mediji jo označujejo kar za enega od epicentrov.

Okuženi v obeh ekipah

Francoski reprezentant Rudy Gobert se je v zadnjem obdobju večkrat posul s pepelom. A ne zato, ker je bil prvi košarkar v ligi s pozitivnim testom na koronavirus in posledično tudi povod za prekinitev tekmovanja, temveč zaradi nespametnega predhodnega vedenja, ko je po novinarski konferenci s podcenjujočim odnosom do virusa pretipal vse snemalne naprave. Dan pozneje je bil pozitiven na testu tudi njegov klubski soigralec pri Jazz Donovan Mitchell. Številka 3 med okuženimi v ligi pa je bil prav Detroitov Christian Wood.

Wood je okreval

Woodov igralski zastopnik Adam Pensack je v sredo sporočil, da je Detroitov zvezdnik, ki je v ligi NBA zamenjal že pet delodajalcev, že okreval. Vse od trenutka, ko so mu zdravniki potrdili okužbo, se je držal v popolni izolaciji. Da bi ga lahko označili za povsem zdravega, morata biti negativna dva testa v 24 urah. "Počuti se odlično," je sporočil Pensack. Teste so sicer opravili tudi vsi njegovi soigralci, rezultati pa so bili negativni.

Snemalec v komi

Slabše pa jo je odnesel neimenovani 50-letni snemalec, ki je tisti marčevski večer delal v dvorani Little Caesars v Detroitu. Kot poroča Yahoo Sports, je nekaj dni po omenjeni tekmi zbolel, v bolnišnici pa so mu potrdili covid-19. Po poročanju omejenega medija snemalec, ki je bil odgovoren za snemanje intervjujev v garderobi, zdaj leži v umetni komi.