Pestro na tržnici: Hopkins, Datome, Miller …

Hopkins ostaja v Olimpiji

Med štirimi staroselci, ki se bodo vrnili v Stožice, bo tudi 206 centimetrov visoki ameriški center Mikael Hopkins. Še več, s Cedevito Olimpijo je celo podaljšal pogodbo do leta 2022. "Hopkins je v svoji prvi sezoni v dresu Cedevite Olimpije dokazal, da gre za izrednega košarkarja in odlično osebo. V našem okolju lahko še precej napreduje in hkrati pomaga našemu moštvu, zato smo zelo veseli, da je to tudi sam prepoznal. Že v minuli sezoni je Hopkins skokovito napredoval, pokazal, da se lahko nanj računa tudi v prihodnje, in verjamemo, da bo že v sezoni, ki je pred nami, pokazal svoj celotni potencial," je ob podpisu nove pogodbe dejal športni direktor Olimpije Sani Bečirović.

Foto: Sportida Slovenski znanec v Ukrajini

Ukrajinski prvoligaš MBC Mykolaiv ima novega glavnega trenerja, kar za slovensko javnost niti ne bi bilo tako zanimivo, če to ne bi postal Chris Thomas. Gre za ameriškega strokovnjaka, ki je bil pred leti pomočnik reprezentančnega selektorja, v sezoni 2018/19 pa je sedel na klopi Zlatoroga iz Laškega. V pretekli sezoni je deloval na Kitajskem.

Bradati Italijan del ambicioznega Milana

Po trenerju Željku Obradoviću je Fenerbahče zapustil še izkušeni italijanski reprezentant Luigi Datome. A za razliko od Srba, ki naj bi si vzel prosto leto, je Datome že našel novega delodajalca. V svoje vrste ga je namreč s triletno pogodbo zvabil AX Armani Exchange Milan. V Italiji je sicer igral za Sieno in rimski Virtus, nato pa je bil vse od leta 2015 zvesti Obradovićev vojščak v Turčiji. Milano je z njim dodano okrepil svoje vrste. Že pred njim so premožni lastniki krilnemu centru Jeffu Brooksu ponudili novo pogodbo, odmevne okrepitve pa so našli v Crveni zvezdi, Barceloni in Moskvi. Od tam so namreč prišli Kevin Punter, Malcolm Delaney in Kyle Hines.

Andrija Stipanović po novem v Romuniji Foto: Vid Ponikvar

Uradno: Miller-McIntyre v Partizan, Stipanović v Cluj

Sprva govorice, zdaj dejstvo. Dosedanji član Cedevite Olimpije Codi Miller-McIntyre, ki je v Ljubljani pustil odličen vtis, bo kariero nadaljeval pri beograjskem Partizanu. V ljubljanskem dresu je sicer 26-letni Američan v povprečju dosegal 15 točk v EuroCupu in 14 v ligi ABA. Ob tem omenimo, da se je v novem okolju znašel še en donedavni član Olimpije. Bosanski reprezentančni center Andrija Stipanović je namreč okrepil Cluj, kjer bo njegov trener Duško Vujošević.

Sekulič ostaja v Nymburku

Večkratni češki prvak Nymbruk ne bo menjal trenerskega štaba. Z novo pogodbo bo krmilo še naprej v rokah držal Oren Amiel. Njegov pomočnik ostaja slovenski strokovnjak Aleksander Sekulič, sicer nekdanji trener Primorske, Krke, Slovana, Triglava …

Kamerunska okrepitev Crvene zvezde

Pred časom je ime Mangok Mathiang zaokrožilo kot morebitna okrepitev Cedevite Olimpije. Toda 26-letni in 208 centimetrov visoki center bo v Ljubljano prišel kot tekmec. V dresu Crvene zvezde. Beograjčani so s Kameruncem podpisali enoletno pogodbo. Nazadnje je sicer igral za berlinsko Albo.

Martin iz Podgorice v Pirej

Medtem ko sta Budućnost v prestopnem roku do sedaj okrepila Rashad Vaughn in Melvin Ejim, pa je pestro tudi pri podgoriških izstopnih vratih. Po tem, ko so se od Morače poslovili Scott Bamforth, Kim Gerlof Guy Tillie, Sean Redell Kilpatrick, Luka Božić in Martins Meiers, je zdaj novega delodajalca našel še Hassan Martin. Njegov novi delodajalec je postal Olympiacos iz Pireja, s katerim je 24-letni krilni center podpisal dveletno pogodbo.