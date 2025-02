Novomeščane okrepil Američan Kendall Tyrek Robinson

Novi član Krke je postal 27-letni Američan Kendall Tyrek Robinson (198 cm), ki se dobro znajde na igralnih mestih branilca in nizkega krila, so danes sporočili z novomeškega košarkarskega kluba.

Kendall Tyrek Robinson je novi član novomeške Krke. Foto: KK Krka Novo mesto Košarkarji Krke v sredo v ligi OPT Banka gostijo Šenčur, v nedeljo pa v ligi ABA gostujejo v Podgorici pri SC Derby. Kendall Robinson bo že nocoj debitiral v dresu Krke.

"Kendall Robinson je košarkar, ki ga dobro poznamo. Nase je opozoril že lani, ko je bil eden najboljših košarkarjev v Ligi OTP Banka. Sprejel je izziv, prišel je v našo ekipo. Verjamem, da bomo tudi z njegovo pomočjo lažje odgovorili na izzive, ki nas čakajo v prihodnjih tednih in mesecih," je prihod novinca pozdravil trener Dejan Jakara.

"Hvaležen sem, ker sem dobil priložnost, da se dokažem v novomeški Krki, ki bi ji rad pomagal pri uresničevanju zastavljenih ciljev. Veselim se tekem pred domačo novomeško publiko," pa je povedal Kendall ob prihodu v Novo mesto.

Slovenski ljubitelji klubske košarke so ga spoznali sezoni 2023/2024, ko je bil član LTH Castings Škofja Loka. V 29 tekmah Lige OTP Banka je v povprečju beležil po 16,7 točke, 7,6 skoka in 1,6 podaje. V tej sezoni je uspešno igral v srbskem državnem prvenstvu. Za ekipo VIP Pay Dynamic je zaigral na 18 tekmah, kjer se je izkazal s po 14,8 točkami, temu je dodal po 6,1 skoka in 1,8 podaje na tekmo.