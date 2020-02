Olimpija pripeljala mladega Hrvata, ki velja za nebrušen košarkarski diamant

Mladi, 205 centimetrov visoki hrvaški center Matej Bošnjak je novi košarkar KK Cedevita Olimpija. Bošnjak je z ljubljanskim klubom ob dopolnjenem 18. letu podpisal svojo prvo profesionalno pogodbo, kljub temu pa se ne bo takoj pridružil članskemu moštvu zmajev. Svojo košarkarsko pot bo, vsaj za zdaj, nadaljeval v KK Cedevita Junior. Že prej je bil član zagrebškega kluba, dres katerega je nosil že tudi na turnirjih mladinske lige ABA in evroligaških turnirjih, namenjenih mladincem.

Leta 2018 je s hrvaško reprezentanco do 16. leta na evropskem prvenstvu divizije A osvojil naslov evropskega prvaka. Bošnjak je bil kapetan reprezentance, ob tem pa je v povprečju v 28 minutah in 7 sekundah igre na tekmo dosegal 12,7 točke, 7,1 skoka in 1,3 blokade. V svoji karieri je mladi hrvaški reprezentant dvakrat nastopil tudi na turnirju mladinske lige ABA, v pretekli sezoni pa je na šestih tekmah v povprečju na parketu preživel 33 minut in 2 sekundi ter dosegal 14,8 točke, 10,2 skoka, 3,8 podaje in 2,0 blokade na obračun.

"Eden od glavnih ciljev je, da zagrebški klub postane nekakšno razvojno središče"

"Občutki ob podpisu pogodbe s Cedevito Olimpijo so več kot odlični, pridružitev ljubljanskemu klubu pa je zgolj potrditev dobrega dela. Verjamem, da bom v enakem ritmu nadaljeval tudi v prihodnje. Sem mlad igralec, ki mora v prihodnosti še veliko delati pri svoji igri. Nikoli ne smem biti zadovoljen z ničimer. Zagotovo pa je moj glavni cilj, da si z igrami v Cedeviti Junior izborim svoje mesto v članski ekipi Cedevite Olimpije," je ob podpisu pogodbe dejal Bošnjak.

Sani Bečirović je vesel, da je mladi Hrvat podpisal profesionalno pogodbo s Cedevito Olimpijo. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Zelo veseli smo, da je Matej Bošnjak, ki velja za enega od nebrušenih košarkarskih diamantov v širši regiji, postal novi član Cedevite Olimpije. Pridružil se je četi nadarjenih mladih košarkarjev, ki jih lahko v tej sezoni spremljamo v drugih klubih, kjer se kalijo kot posojeni igralci. Enako bo veljalo tudi za Mateja, ki bo izkušnje pridobival v Cedeviti Junior. Pogoji za delo, ki jih omogoča zagrebški klub, so resnično izjemni, veseli pa nas, da lahko kot plod sodelovanja med Ljubljano in Zagrebom v obeh mestih razvijamo mlade, nadarjene košarkarje. Eden od glavnih ciljev je seveda, da zagrebški klub postane nekakšno razvojno središče, ki bo nato odskočna deska za mlade igralce, ki se bodo z delom dokazali in se nato pridružili članskemu moštvu v Ljubljani. Vsi upamo, da je Bošnjak prvi v vrsti nadarjenih igralcev, ki se bodo še pridružili Cedeviti Olimpiji," pa je o novem obrazu dejal športni direktor kluba Sani Bečirović.