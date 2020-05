Olimpija na evropskem razpotju

Medtem ko so Bilbao, Darušafaka in Rytas že naznanili prestop v Fibino ligo prvakov, pri Cedeviti Olimpiji še čakajo na svoje nadaljnje evropske korake, govorice o uradnem neposrednem vabilu v omenjeno evropsko klubsko tekmovanje pod okriljem Mednarodne košarkarske zveze pa ne držijo.

Košarkarski portal Sportando poroča, da naj bi Fiba ob pripravi nabora ekip za novo sezono lige prvakov na svoj seznam uvrstila tudi Cedevito Olimpijo. Toda v Ljubljani uradnega vabilo niso prejeli. Prek Košarkarske zveze Slovenije jim je bila dostavljena le prijavnica za kvalifikacije v ligo prvakov. Zaradi nejasnosti okrog zaključka sezone v Olimpiji na tej ravni v kratkem še ne načrtujejo potez. Javna skrivnost pa je, da si bolj kot nastopanja pod Fibinim okriljem želijo pridobitve posebnega vabila za nastop v EuroCupu.

Poleg Olimpije naj bi, kot poroča Sportando, Fiba iz jadranskega bazena v ligo prvakov povabila tudi podgoriško Budućnost in beograjski Partizan, ki si sicer obetata nadaljevanje lige ABA, v kateri krog pred koncem zasedata prvi dve mesti, tako da bi se lahko v končnici podala v boj celo za evroligo.

Povsem uradno pa so prag lige prvakov prestopili trije nekdanji evroligaški klubi, v tekoči sezoni pa udeleženci EuroCupa, to so Bilbao, Darušafaka in Rytas iz Vilne. "Prisotnost teh klubov kaže na rast tekmovanja. Veseli smo, da vse več ambicioznih klubov v želji po lovorikah izbira ligo prvakov," je v sporočilu za javnost poudaril prvi mož tekmovanja Patrick Comninos.

Snubljenje klubov za sezono 2020/21 sicer poteka še pred zaključkom letošnje. Pri evroligi in EuroCupu bodo predvidoma v začetku prihodnjega tedna sporočili, kakšna bo usoda zaključnih turnirjev (za evroligaškega se je ponudila tudi Ljubljana). V ligi prvakov pa načrtujejo zaključni turnir osmerice šele čez štiri mesece (30. 9.–4. 10.).