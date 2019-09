Nowitzki predsednik odbora igralcev, v njem tudi Milić

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nekdanji nemški košarkarski reprezentant in zvezdnik lige NBA Dirk Nowitzki je postal predsednik odbora igralcev pri Mednarodni košarkarski zvezi (Fiba). Na zasedanju v Pekingu so ga s tem potrdili tudi kot člana 25-članskega glavnega odbora zveze. V odboru igralcev je tudi nekdanji slovenski reprezentant Marko Milić.

Nowitzki je z Nemčijo osvojil bron na svetovnem prvenstvu 2002 in srebro na evropskem prvenstvu 2005, leta 2011 pa je Dallas vodil do prvega naslova v NBA. Kariero v severnoameriški ligi je po 21 sezonah končal letos. Ob Yao Mingu in Kobeju Bryantu je bil tudi ambasador letošnjega SP na Kitajskem.

"Počaščen sem, da bom lahko v Fibi zastopal igralce in njihov glas prinesel do tam, kjer se sprejemajo odločitve. Veselim se dela z aktivnimi in nekdanjimi igralci," je dejal Nowitzki.

Fiba je odbor igralcev ustanovila leta 2014, doslej ga je vodil Vlade Divac.

V zdajšnjem odboru igralcev so ob Nowitzkiju še Jenni Screen, Maria Paula Goncalves da Silva, Ilona Korstin, Hachetou Maiga Ba,Raffaella Masciadri, Jegor Mesčerjakov, Marko Milić, Hanno Mottola, Kirk Penney, Yuko Oga, Amaya Valdemoro, Nikos Zisis, Mathieu Faye,Dejan Majstorović (3x3) in Marie-Eve Paget (3x3).