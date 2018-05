Neverjetni Luka Dončić kronal vsestranskost #video

Luka Dončić je v španskem prvenstvu vknjižil trojnega dvojčka, ki je, za razliko od lige NBA, v Evropi zaradi drugačnega statističnega beleženja in krajših tekem dokaj redek. Foto: Sportida

O Luki Dončiću se v zadnjem obdobju govori predvsem v povezavi z naborom lige NBA, kjer bo eden od treh najbolj vročih kandidatov, in bližajočim se zaključnim turnirjem evrolige v Beogradu, na katerem bo skušal nadgraditi sanjsko sezono in se po reprezentančnem prebiti še do klubskega evropskega vrha.

A kot bi želel dokazati, da je kljub blišču in medijski pozornosti z glavo še vedno predvsem pri svojem osnovnem košarkarskem poslanstvu, je 19-letni Ljubljančan postregel z vrhunsko predstavo v domačem prvenstvu, v katerem je njegov Real z rezultatom 104:89 ugnal Betis.

Dončić je na parketu sicer prebil le 22 minut, v tem času pa je ob brezhibnem metu (3:3 za 3 točke, 1:1 za 2 točki, prosti meti 6:6) dosegel 17 točk. Ob tem je ujel še 10 odbitih žog in soigralcem namenil 10 asistenc. Ob zgodovinskem trojnem dvojčku in nekaj všečnih potezah, ki so splet obkrožile še pred zadnjim zvokom sirene, je tako vknjižil statistični indeks 42.

Prvič po letu 2007 V španski ligi trojnega dvojčka niso videli kar enajst let. Kot zadnjemu je ta statistični podvig leta 2007 uspel Franu Vasquezu v dresu Barcelone (11 točk, 10 skokov in 12 blokad). V celotni zgodovini lige pa je le šest igralcev doseglo dvomestno število v treh statističnih kazalcih na eni tekmi. Le Nachu Rodriguezu je to uspelo dvakrat. Dončić pa je za trojnega dvojčka potreboval daleč najmanj časa (22 minut, 27 sekund). Dejan Tomašević je denimo leta 2004 za 14 točk, 13 skokov in 10 asistenc potreboval slabih 34 minut. Vsi ostali krepko več.

¡Histórico triple-doble de @luka7doncic! Con este rebote lo ha logrado. 17 puntos, 10 rebotes y 10 asistencias. #LigaEndesa pic.twitter.com/iAU511zqV1 — Basket en Movistar+ (@MovistarBasket) 9 May 2018

Še Murcia, nato pa "final 4"

Real je po njegovi zaslugi okrepil svoj položaj na vrhu prvenstvene razpredelnice (29 zmag, 3 porazi). V soboto bo gostoval še pri Murcii, sledi pa priprava na "final4", kjer zasedbo trenerja Pabla Lasa v polfinalu čaka moskovski CSKA.

Ob robu turnirja v Beogradu (18. -20. 5.), s katerim se bržčas poslavlja od evrolige, bo Luka še drugič prejel priznanje za najboljšega mladega košarkarja v tem tekmovanju. Skoraj zagotovo bo izbran tudi v prvo peterko, nekoliko večje pa je vprašanje, ali bo kot piko na i prejel tudi naziv najkoristnejšega igralca (MVP) evrolige za sezono 2017/18.