Nekdanji trener Heliosa se seli na Primorsko

Športno društvo Koš Primorska, ki deluje pod okriljem KK Sixt Primorska, je v svojih vrstah pozdravilo novega trenerja. Nad razvojem košarkarjev A-selekcij do 17 in 19 let bo v prihodnje bedel nekdanji trener Helios Suns, Jovan Beader. Srbski trener bo na tem mestu nasledil Sama Udriha, ki mu je s koncem sezone poteklo sklenjeno sodelovanje.

Novi trener A-selekcij Koš Primorske do 17 in 19 let se je s košarko spoznal v rodni Dalmaciji. V Srbiji je treniral Beopetrol in podmladka Torlaka in slovitega Partizana, pri katerem je prišel do mladinskih vrst. Sledila je selitev v Rusijo, kjer je dve leti najprej deloval pri drugoligašu Riazanu, naslednje štiri pa kot pomočnik glavnega trenerja pri prvoligašu iz Nižnega Novgoroda. Do prestopa v Slovenijo maja 2017 je glavnemu trenerju asistiral še pri turškem Banvitu ter Al Kuwaiu na Bližnjem vzhodu. V prvem delu minule sezone je vodil člansko moštvo Helios Suns.

"Delo z mladimi košarkarji v ŠD Koš Primorska zame pomeni nov izziv na trenerski poti, zato sem ponudbo vodstva KK Sixt Primorska z veseljem sprejel. Pri delu z mladinskimi selekcijami že imam kar nekaj izkušenj. Želim si, da delo v mlajših selekcijah koprskega kluba dvignemo na višjo raven in da se utrdimo pri vrhu klubov, ki v Sloveniji najbolje delajo z mladimi upi," je ob sklenitvi pogodbe dejal Beader.

