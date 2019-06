Jakara prevzema mlado reprezentanco

Trener domžalskega Heliosa Dejan Jakara bo letos poleti vodil mlado slovensko reprezentanco (do 20 let), ki bo čez dober mesec nastopila na evropskem prvenstvu v Izraelu.

"Izvršni odbor Košarkarske zveze Slovenije je na korespondenčni seji potrdil predlog Strokovnega sveta KZS in na mesto selektorja moške reprezentance do 20 let imenoval Dejana Jakaro," sporočajo s sedeža KZS.

Obetavni trener je sicer v nedavno končani sezoni sezoni člansko ekipo Heliosa popeljal v polfinale državnega prvenstva in na finalni turnir pokala Spar, pred tem pa se je s svojim delom izkazal v Brnu. V Domžalah je v preteklosti že deloval kot pomočnik članskega trenerja, prvo pravo člansko trenersko priložnost pa je dobil v KK Janče.

Z imenovanjem Jakare so pri KZS zapolnili še zadnjo selektorsko vrzel. Že pred tem je bilo jasno, da bo na klopi reprezentance fantov do 18 let Peter Markovinović zamenjal Tomaža Fartka, Dejan Gašparin bo še naprej vodil selekcijo fantov do 16 let, na mestih selektorjev deklet do 18 in 16 let pa bosta tudi to poletje Ernest Novak in Gašper Sluga.