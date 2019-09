Nedeljsko kosilo z velikim finalom svetovnega prvenstva

Medtem ko sobota v Pekingu prinaša odgovor na vprašanje o razvrstitvi od petega do osmega mesta, pa bomo odločitev o dobitnikih kolajn dobili v nedeljo. Za naslov prvaka Argentina in Španija.

Španija ali Argentina? To bo zadnje odprto vprašanje svetovnega prvenstva na Kitajskem. Španci, prvaki iz leta 2006, so si finalni nastop zagotovili po četrtfinalni zmagi nad Poljsko in polfinalni nad Avstralijo. Argentino, ki je do zlata prišla na prvem svetovnem prvenstvu leta 1950, pa sta v izločilnih bojih na zadnjo stopnico popeljali zmagi nad Srbijo in Francijo.

Finalni obračun se bo začel v nedeljo ob 14.00. Že pred tem bodo znani dobitniki bronastih kolajn. Ob 10. Uri bodo namreč pod koše v Pekingu stopili igralci Avstralije in Francije.

Že v soboto se bosta v evropskem dvoboju za peto mesto pomerila Srbija in Češka, v tekmi za sedmo mesto pa bodo Poljaki izzvali Poljsko.