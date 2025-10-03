Lakers močno okrnjeni, na stranskem tiru tudi Dončić

Košarkarji Los Angeles Lakers bodo v noči na soboto odigrali prvo pripravljalno tekmo pred novo sezono. Ob 4. uri zjutraj po slovenskem času se bodo pomerili s Phoenix Suns, na obračunu pa bodo zaradi poškodb manjkali številni nosilci igre, počival bo tudi Luka Dončić. Pred srečanjem je v podcastu The Young Man and The Three gostoval Austin Reaves, ki je spregovoril tudi o Slovencu.

Če povemo, da je Luka Dončić izjemen košarkar, ne bomo povedali nič novega. Njegove razsežnosti igre v napadu in košarkarske inteligence so nekaj posebnega. S pohvalami na račun soigralca pri Los Angeles Lakers ni skoparil niti Austin Reaves, ki je poudaril, kako težko ga je braniti, hkrati pa izpostavil njegovo podcenjeno kakovost. "Res je fizično močan. Njegova moč je zelo podcenjena," je dejal Reaves v podcastu The Young Man and The Three in se spomnil zgodbe o pomočniku trenerja, v katerega se je Luka na treningu zaletel in nato rekel: "Prijatelj, uničil in zlomil si mi rebra," je v smehu razlagal Reaves.

Reaves je pohvalil tudi druge vidike Dončićeve igre. "Njegova sposobnost, da se ustavi in ob tem obdrži ravnotežje, je edinstvena. Potem še igra s kontaktom in finte pri metu ... Pa njegova košarkarska inteligenca. Ko znaš podati, kakorkoli si zaželiš, te je potem še toliko težje braniti," je bil jasen Reaves.

Luka Dončić je nared za novo sezono. Foto: Reuters

Čeprav je Jake LaRavia novinec pri Lakersih, pa se je z Dončićem že večkrat srečal kot nasprotnik in se je strinjal z Reavesovo oceno. Po prvem treningu je ob vprašanju o Dončićevi igri ostal brez besed. Še kot nasprotnik pa je priznal, da je bil zanj Luka vedno med dvema najtežjima igralcema za branjenje. "Ni ga zabavno kriti v obrambi, res ne," je dejal LaRavia v istem podcastu.

Dončić zdaj vstopa v svojo prvo polno sezono pri Lakersih, potem ko je lani na 28 tekmah rednega dela povprečno dosegal 28,2 točke, 8,1 skoka in 7,5 asistence na srečanje.

James v noči na soboto ne bo zaigral. Foto: Reuters

Lakerse bodo sicer v prvem pripravljalnem obračunu zgolj kot gledalci spremljali Marcus Smart, Maxi Kleber, LeBron James in Adou Thiero. Naknadno pa se je na stranskem tiru znašel še Dončić. "Luka Dončić bo izpustil prvi dve pripravljalni tekmi, v prvi vrsti zaradi svojega nastopa s Slovenijo na EuroBasketu. Lakersi in ekipa želijo gledati dolgoročno, da se v miru in dobro pripravi na začetek sezone," poročajo ameriški mediji.

Glavni trener J. J. Redick je že pred tem potrdil, da ima Smart težave z Ahilovo tetivo, Kleber še naprej okreva po poškodbi kvadricepsa, James pa bo srečanje izpustil zaradi težav z živcem v gluteusu. Novinec Thiero ima težave s kolenom, zato bo rotacija Lakersov na obračunu s Sunsi zelo okrnjena.

Ker je otvoritvena tekma oddaljena še tri tedne, je Redick poudaril pomembnost dajanja prednosti zdravju pred tekmami v pripravljalnem obdobju. "Fante bomo poskušali v intervalih vrniti v igro," je dejal Redick, ki ga z ekipo po srečanju s Phoenixom čakajo še pripravljalni tekmi proti Golden Statu (dvakrat), vnovič proti Phoenixu, potem pa še proti Dallasu in Sacramentu, na teh obračunih pa bo tako več priložnosti za mlajše in manj uveljavljene košarkarje.

Liga NBA, pripravljalne tekme:

