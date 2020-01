"Ex-Yu" poslastica v ZDA: Dončić proti Jokiću

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V noči na četrtek so v ligi NBA dejavni klubi vseh treh slovenskih legionarjev. Dragićev Miami se meri z Indiano. Vlatko Čančar pa v družbi "vročega" Srba Nikole Jokića gostuje v Dallasu, kjer kraljuje Luka Dončić.

Srbski reprezentant Nikola Jokić je ob zadnji zmagi Denverja proti Atlanti dosegel 47 točk, kar je nov rekord košarkarjev s področja nekdanje Jugoslavije. Zdaj ga čaka gostovanje pri Luki Dončiću v Dallasu. "Luka igra odlično. On je All-star igralec. Dobro ga poznam in mu privoščim uspeh, saj prihaja iz moje regije. No, vseeno upam, da bo tokrat izgubil," je pred soočenjem s slovenskim zvezdnikom razmišljal Jokić, sicer soigralec Vlatka Čančarja, ki upa na kakšno novo minuto na parketu.

Liga NBA, 7. januar:

Lestvica: