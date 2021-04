Kakšen bo odgovor slovenskega zvezdnika?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Dallas in Luka Dončića bosta po večeru za pozabo - telički so namreč izgubili proti Houstonu, povsem nerazpoložen je bil tudi slovenski zvezdnik - imela priložnost, da se vrneta na zmagovalna pota, a na obisk prihaja Milwaukee Bucks, ki pa najverjetneje ne bodo mogli računati na poškodovanega prvega zvezdnika Giannisa Antetokounmpa. Milwaukee je drugače zelo priljubljena stranka Dallasa, na zadnjih petih medsebojnih tekmah se le enkrat niso veseli Dončić in druščina.