V živo: Luka Dončić naravnal roko, Dallasu gre imenitno pri Denverju!

Na derbiju lige NBA se pravkar merijo košarkarji Denver Nuggets in Dallas Mavericks. Poteka slovenski obračun med Vlatkom Čančarjem in Luko Dončićem, trenutno najbolj vročim strelcem lige NBA in enim izmed največjih kandidatov za osvojitev prestižnega priznanja MVP igralca sezone. To je njuna tretja medsebojna tekma v tej sezoni, za zdaj je rezultat v zmagah 1:1. V uvodnih tekmah večera je Cleveland ugnal L.A. Lakers, Detroit pa Miami.

Denver Nuggets : Dallas Mavericks 47:55 (29:36, -:-, -:-)

Učinek Luke Dončića: 11 točk (met za tri 3/5, met za dve 0/2, prosti meti 2/2), 5 sk., 5 as., 2 izg. žogi v 14 minutah

Učinek Vlatka Čančarja: 0 točk (met za dve 0/1), 3 sk., 1 as., 2 izg. žogi v 7 minutah

V dvoboj so bolje vstopili gostitelji. Denver je ekspresno povedel z 8:0, a so gostje iz Teksasa hitro vrnili udarec, izenačili na 8:8, nato pa prevzeli pobudo in si priigrali tesno prednost, ki je do konca prve četrtine niso več izpustili iz rok. Luka Dončić se je večji del uvodne četrtine osredotočil na organizacijo napadov, kjer sta največ točk dosegala Dorian Finney-Smith in Tim Hardaway Jr. Tako je srečanje ponudilo nenavaden uvod, saj je bil Dončić kar nekaj časa edini član začetne peterke Dallasa, ki se sploh ni vpisal med strelce.

Mladi Ljubljančan je do devete minute proti košu vrgel le tri mete (zgrešil je en poskus za tri in dva za dve točki), nato pa s črte prostih metov prebil "strelski" led na tekmi, v zadnji minuti pa naravnal roko ter z dvema zaporednima trojkama pomagal Dallasu do vodstva s +7 (36:29). Pri Denverju je Vlatko Čančar, ki se je izkazal na zadnjih tekmah, vstopil v igro že sredi prve četrtine.

Prva trojka Luke Dončića na srečanju. Pokrival ga je Vlatko Čančar:

Izjemna asistenca Luke Dončića, ki jo je z veseljem izkoristil Christian Wood:

Luka Doncic fakes out the entire defense with this LASER to Christian Wood 😱



Is Luka the best passer in the NBA?pic.twitter.com/bfjBcMLySp — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) December 7, 2022

Luka Dončić in Jamal Murray na obračunu v Denverju. Foto: Reuters

Pred srečanjem:

Pred dobrima dvema tednoma so Dallas Mavericks in Denver Nuggets igrali med sabo dvakrat v dveh dneh. Na prvi tekmi je Dallas zmagal s 127:99, Luka Dončić pa je dosegel svojega 50. trojnega dvojčka. Dal je 33 točk. To je bila prva tekma, na kateri je imel nekaj višjo minutažo v vrstah Denverja Vlatko Čančar. V 23 minutah je dal osem točk. Ko so igrali dan pozneje, je Denver zmagal z 98:97. To je bila tista tekma, na kateri sta tako Dončić kot Čančar zadela trojko ob zvoku sirene, ki je označila konec prvega polčasa. A Lukova zaradi prestopa ni veljala, je pa imel 0,2 sekunde pred koncem tekme žogo Denver, in s polovice je zadel prav Vlatko. Sta pa na teh dveh tekmah pri Nuggetsih manjkala tako Nikola Jokić kot Jamal Murray, njihova najboljša posameznika.

Foto: Reuters Po tistem porazu je Dallas izgubil še trikrat zapored. Zdaj spet igrajo nekaj bolje. Na zadnjih štirih tekmah so zmagali trikrat, v noči na torek so premagali Phoenix Suns, vodilno ekipo zahodne konference (16 zmag). Dallas je tako pri 12 zmagah. Denver jih ima 14. Izgubil je zadnji dve tekmi (proti Atlanta Hawks in New Orleans Pelicans), pred tem pa je zmagal na štirih zaporednih tekmah. Imajo pa Nuggets znova nekaj težav z manjkajočimi igralci. Zaradi poškodbe sta za to tekmo že odpisana Kentavious Caldwell-Pope in Michael Porter ml., se pa na parket vrača Jeff Green.

Pri Mavericksih so vsi ključni igralci pripravljeni za igro, Christian Wood se je po bolezni vrnil že ob ponedeljkovi zmagi.

Liga NBA, 6. december: Cleveland Cavaliers : Los Angeles Lakers 116:102

Mitchell 43 (trojke 4/8), Allen 24, 11 sk., Garland 21, 11 as.; James 21, 17 sk., Bryant 19, 9 sk., Schröder in Westbrook 16



Miami Heat : Detroit Pistons 96:116

Herro 34 (met iz igre 12/17), 6 as., Adebayo 21, 15 sk.; Bogdanović 31 (trojke 7/9), Burks 18, 9 sk., Bey 14



