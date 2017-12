Prvakom božična poslastica v ligi NBA

Liga NBA, 25. december

Prvaki, košarkarji Golden State Warriors, ki ne morejo računati na poškodovanega ostrostrelca Stepha Curryja, so prišli do zmage predvsem na račun Kevina Duranta in Klayja Thompsona, ki sta skupaj dosegla skoraj polovico točk (49). Zelo razpoložen je bil v domači ekipi tudi Draymond Green, ki mu je uspel trojni trojček (12 točk in skokov, 11 podaj).

Pri gostih, ki so nastopali brez poškodovanega Isaiaha Thomasa, je bil najboljši Kevin Love, dosegel je 31 točk in zbral kar 18 skokov.

Golden State Warriors : Cleveland Cavaliers 99:92

Durant 25, Thompson 24, Green 12, 12 skokov in 11 podaj; Love 31 točk in 18 podaj, James 20



New York Knicks : Philadelphia 76ers 98:105

Kanter 31 in 22 skokov, Porzingis 22; Embiid 25 in 16 skokov, Redick 24



Boston Celtics : Washington Wizards 103:111

Tatum in Irving 20; Beal 25, Wall 21 in 14 podaj



Oklahoma City Thunder : Houston Rockets 112:107

Westbrook 31, 11 podaj, George 24, Anthony 20; Harden 29, 14 podaj, Gordon in Ariza 20



Los Angeles Lakers – Minnesota Timberwolves