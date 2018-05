LeBron James se je znesel nad Bostonom in ukradel rekord Jabbarju

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Košarkarji Cleveland Cavaliers so na krilih LeBrona Jamesa, ki je dosegel kar 44 točk in postavil nov rekord lige NBA, v četrti tekmi finala vzhodne konference lige NBA premagali Boston s 111:102. Rezultat v skupnih zmagah je izenačen na 2:2, serija pa se zdaj seli v Boston.

Na vzhodu košarkarske lige NBA gre vse od začetka. Finalista pridno izkoriščata prednost domačega parketa. Najprej je Boston dobil dve zaporedni tekmi, nato mu je Cleveland vrnil z enako mero, tako da je po štirih dvobojih rezultat v zmagah izenačen na 2:2.

James prvi po Iversonu in letu 2001

Dvoboja Kevina Lova in Marcusa Morrisa na četrti tekmi finala, kjer se je na koncu bolj smejalo košarkarju Clevelanda. Foto: Reuters Cleveland je dobil četrto tekmo s 111:102, pri gostiteljih pa je bil nerešljiva uganka za Kelte LeBron James. Prvi zvezdnik Kavalirjev, ki so lani zaigrali v velikem finalu lige NBA, je ponovno dosegel več kot 40 točk. To mu je v letošnji končnici uspelo že šestič, kar se je v najmočnejši košarkarski ligi na svetu nazadnje pripetilo leta 2001, ko je v tej statistični rubriki kraljeval Allen Iverson.

James je prispeval kar 44 točk. ''V to sem vložil veliko truda. Mož nad nami mi je podaril sposobnosti, od katerih želim vzeti najboljše. Pazim na svoje telo in skušam dati na parketu kar največ, kar lahko,'' je po drugi zaporedni zmagi nad Bostonom dejal 33-letni zvezdnik lige NBA. V letošnji končnici ima izjemno povprečje doseženih točk na tekmo (32,9). Višjega je imel le pred devetimi leti, ko se je na 14 tekmah lahko pohvalil s povprečjem 35,3 točke.

Vrhunci dvoboja v Clevelandu:

Cleveland je ušel gostom že v prvi četrtini, ki jo je dobil s 34:18. Prednost je ohranil do konca prvega polčasa (68:53), v nadaljevanju pa jo brez večjih težav ohranil in se razveselil pomembne zmage. Pri gostih je največ točk dosegel Jaylen Brown (25). James novi rekorder lige NBA James je bil na četrti tekmi finala neustavljiv. Foto: Reuters Skoraj je ni tekme v ligi NBA, v kateri bradati zvezdnik Cleveland ne bi popravil katerega izmed mejnikov. Ko je tako v drugi četrtini četrtega finalnega srečanja vzhodne konference proti Bostonu zadel za dve točki, se je vpisal v zgodovino kot košarkar z največjim številom košev iz igre v zgodovini izločilnih bojev v ligi NBA. Ko je zadel 2.357. met iz igre, je na večni lestvici lige NBA prehitel legendarnega Kareema Abdul-Jabbarja in mu ukradel rekord. Lani je na večni lestvici najboljših strelcev v končnici lige NBA prehitel Michaela Jordana in se polastil prvega mesta. Njegova prednost pred nepozabnim asom in ikono Chicaga iz tekme v tekmo raste ... Serija se seli v Boston, kjer bo peta tekma finala v noči na četrtek, dva dni pozneje pa se bosta tekmeca pomerila še enkrat v Clevelandu. Če bo takrat rezultat 3:3, bo o velikem finalistu odločila sedma tekma v Bostonu.

Liga NBA, konferenčni finale, 21. maj:

Vzhodna konferenca:

Cleveland Cavaliers : Boston Celtics 111:102 /2:2/

James 44 (met iz igre 17/28), 5 sk., 7 izg. žog, Korver 14, Thompson (12 sk.) in Hill 13, Love 9, 11 sk., 6 izg. žog; Brown 25, 6 sk., Tatum 17, Rozier 16, 11 asist., 6 sk., Horford 15, 7 sk., Morris 10



/ / - izid v zmagah. Moštvi igrata na štiri zmage.