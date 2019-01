V živo: preobrat Dallasa, Dončić vodilni podajalec in skakalec srečanja

2. četrtina:

This pass from Luka Doncic lol wow pic.twitter.com/mI8XK8ndvW — Def Pen Hoops (@DefPenHoops) January 21, 2019

1. četrtina:

Mavs trail the Bucks 26-35 at the end of the first quarter. Brunson leads the way with 7 pts. #MFFL pic.twitter.com/nS5t0rLEav — Dallas Mavericks (@dallasmavs) January 21, 2019

Dončić je v drugi četrtini na parketu prebil slabih sedem minut, enkrat je neuspešno poskusil iz igre, izgubil je dve žogi. Polčas je končal pri treh točkah, sedmih skokih in šestih podajah, s čimer je bil najboljši v teh dveh statističnih elementih. Dallasu je v drugem polčasu uspeh preobrat, Mavericks so zadeli šest trojk iz desetih poskusov, košarkarji Milwaukeeja so poskusili šestkrat, a brez uspeha. Giannis Antetokounmpo je za Milwaukee že v prvem polčasu dosegel 19 točk.Mladi slovenski košarkar je navdušil predvsem z blokado nad, potem ko je izgubil žogo in se uspešno vrnil v obrambno akcijo.je tekmo začel v prvi peterki. Dallas je slabo odprl tekmo, Dončić je prvi koš dosegel v tretji minuti srečanja. V prvih minutah tekme je zbral še tri skoke in podajo, zgrešil je prvi poskus za tri točke. Po slabšem začetku Dallasa je Dončić nato obsedel na klopi. V igro se je vrnil v zadnjih minutah četrtine, prvih 12 minut pa je zaključil s tremi točkami (1/5 za 2, 0/1 za 3, 1/2 prosti meti), 4 skoki in tremi podajami v sedmih minutah in 50 sekundah.Milwaukee je prvo četrtino dobil s 35:26, za Bucks je z osmimi točkami in petimi skoki blestel