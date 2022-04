Dallas Mavericks so si v rednem delu lige NBA priigrali četrto mesto in s tem prednost domačega terena v prvem krogu končnice proti Utah Jazz. A prav na zadnji tekmi rednega dela se je poškodoval zvezdnik moštva Luka Dončić. Posledično se je v tabor Mavericks zaradi težav z mečno mišico naselila negotovost, saj ni časovnice, kdaj bo lahko spet pomagal soigralcem na parketu.

He’s not jumping and haven’t gotten an update from Jason Kidd yet, but this is the first time I’ve seen Luka Doncic on a basketball court since he strained his calf last Sunday. pic.twitter.com/bBXeeaFIbq