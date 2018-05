"Največja zmaga bodo polne Stožice"

ZORAN MARTIČ, TRENER PETROLA OLIMPIJE

Trener Petrola Olimpije Zoran Martič po priborjenem prvem mestu v ligi za prvaka in s tem najboljšim izhodiščem pred polfinalom državnega prvenstva, v katerem branilce naslova čaka Rogaška, ne skriva, da je prvi cilj ohranitev lovorike, dolgoročni cilj pa dokončna povrnitev ugleda in polna dvorana.

Foto: Sportida

Olimpija proti Rogaški in Sixt Primorska proti Krki. To sta para slovenskega košarkarskega polfinala, katerega zastor se bo dvignil prihodnjo sredo. "Razmišljamo le o Rogaški," ob tem zatrjuje Zoran Martič, trener "zmajev", ki so si po daljšem času znova priigrali najboljše izhodišče ter s tem okrepili vlogo favorita.

V nizu sedmih tekem ste zapored premagali prav vse tekmece v ligi za prvaka, za konec v četrtek še Šenčur. Se je težko pripraviti na tekmo, ki pravzaprav ne odloča več o ničemer?

Tekma se je odvijala tako, kot se pričakoval. Vedel sem, da bodo gostje sproščeni in motivirani. To je bil njihov zaključek sezone, ki so ga odigrali v Stožicah pred televizijskimi kamerami. Tudi igranje proti Olimpije je zagotovo dodaten motiv. Mi smo imeli tako dobra kot tudi slaba obdobja. Težko je ostati zbran in motiviran vseh 40 minut.

Zadnje tekme kažejo, da Olimpija ob pravem pristopu zna pritisniti na plin in si hitro priigrati prednost.

Za nami je že 72 tekem. Prav tolikokrat se je bilo treba zbrati in poiskati motiv. Nasprotniki so bili slabši ali boljši, a večinoma so bili proti nam vsi motivirani. Vedno ne moreš biti vrhunski. Naj bo to neke vrste olajševalna okoliščina. Je pa dejstvo, da smo imeli v ligi za prvaka prvič povsem enake pogoje kot naši tekmeci.

V polfinalu ponovitev finala 2017: Olimpija vs. Rogaška, Foto: Urban Urbanc/Sportida

Menite, da vaši igralci, pri tem merimo predvsem na tujce, vedo, kaj je njihova naloga v zaključku sezone?

Vsi se zavedamo položaja, v katerem smo. Naš cilj je znan.

Kaj pa tekmeci?

Ne razmišljam o nasprotnikih. Razmišljam izključno o tem, kaj moramo storiti, da bodo igralci zaigrali na najvišji ravni. Moja osnovna naloga je, da pripravim ekipo za 40 minut kakovostne košarke. Na vsaki tekmi.

Martiča po koncu sezone čakajo pogovori o morebitnem nadaljnjem vodenju Olimpije. Foto: Sportida No, vseeno vas verjetno zanima, kako delujeta Krka ali Sixt Primorska?

Najprej me zanima naš polfinalni tekmec.

Kot trener boste imeli zdaj prvič tudi dovolj časa, da se povsem konkretno pripravite na slovenske tekmece …

Ni težava v golem dejstvu, da moraš igrati več kot 70 tekem v sezoni. Težava pa nastane, ko jih ima tekmec na urniku le 25. S tem ima več časa za sanacijo poškodb, treninge, odpravljanje lastnih napak in pripravo na tekmeca. To pač niso enakopravne razmere. Že v ligi za prvaka smo bili zaradi tega bolj konkurenčni.

V Olimpiji ste bili v različnih obdobjih, tudi v času hude plačne nediscipline. S kakšnimi besedami bi orisali razliko med tistimi časi in današnjimi, kot naj bi bilo poslovanje vendarle bolj stabilno? Je res tako?

Verjetno je tudi v vašem poklicu velika razlika, ali ima nekdo redna dohodke ali pač ne. Težko sodim za pretekle sezone. Lahko pa rečem, da se klub zdaj obnaša odgovorno in profesionalno. Izpolnjuje obveznosti do zaposlenih. Največja težava Olimpije je bilo izgubljeno zaupanje. Uprava si je zdaj pridobila finančno zaupanje. Naloga strokovnega vodstva je, da ustvarimo okolje, v katerem bodo priložnost dobivali mladi igralci. To bo signal za mlade košarkarje iz drugih okolij. Preprečiti moramo beg obetavnih igralcev. Naslednji korak pa je zaupanje občinstva. Zame bodo največji uspeh polne Stožice. To bo največja zmaga.

Sanje trenerja Olimpije ... Foto: Sportida

Na tej ravni ne kaže najbolje …

To mora biti cilj. Za vsakega, ki bo delal v Olimpiji.

Issuf Sanon je že nekaj časa magnet za oglednike iz lige NBA. Ali gre za moteč element? Čutite kakšno motnjo?

To bi bila motnja za vse. Kaj šele za 18-letnika, ki je iz mladinske ekipe pripel v klub s tremi kakovostnimi tekmovanji. Ni lahko ostati na realnih tleh in na vsaki tekmi pokazati, kaj znaš. Svoje stori še utrujenost. Tukaj je ritem precej ostrejši kot v Ukrajini.

Za konec še beseda o sodnikih. Verjamete, da bodo na odločilnih tekmah znova tema pogovorov?

Velika škoda je, da smo se na tako lahek način odrekli najbolj uveljavljenim slovenskim sodnikom. A to so dejstva. Zato trdim, da je treba tiste sodnike, ki so tukaj, zaščititi in jim dati podporo. Olimpija tukaj kaže neko novo pot. Ne izvajamo dodatnega pritiska. Smo spoštljivi. Korektno in športno sprejemamo napake, ki so posledica pomanjkanja izkušenj.