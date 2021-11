Najboljši Švedi igrajo v španski ligi in niso naivna ekipa

Slovenska košarkarska reprezentanca je dobila prvo tekmo kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2023. Proti pomlajeni reprezentanci Hrvaške. Pomembno za samozavest. "Začeli smo z zmago, a to bo takoj pozabljeno," je poudaril branilec Luka Rupnik. Druga dva nasprotnika v skupini sta vsaj na papirju lažja, Švedska in Finska. "Zdaj bomo imeli tudi več materiala o Švedski. Pogledali bomo njihovo tekmo. Upam, da bomo v Kopru izvlekli dve točki." Švedska, ki je v prvem krogu z 72:62 premagala Finsko, bo nasprotnik Slovenije v nedeljo ob 20. uri v dvorani Bonifika. "Vsak si nas želi premagati. To si vzamemo za veliko čast. To smo si tudi prislužili. Vsaka tekma bo na nož. Mi moramo na vsaki tekmi stopiti čvrsto, odločno, samozavestno," pred Švedsko ostaja previden, a odločen selektor polfinalistov zadnjih olimpijskih iger Aleksander Sekulić.

"Te tekme se dobiva z bojevitostjo"

Na teh tekmah sta ključni bojevitost in srce. Foto: Vid Ponikvar/Sportida "Te kvalifikacije so specifične. Selektor je naredil prav, ko je, namesto da bi veliko trenirali, raje obnovil moštveni duh, ki smo ga imeli že v Tokiu. Reprezentanca je povezana. Mi smo kot bratje. Take tekme se dobiva z bojevitostjo in s tem, da pustiš vse na terenu," glavno odliko Slovenije izpostavlja košarkar Cedevite Olimpije Rupnik. Reprezentanca namreč ni popolna, obenem sta za pripravo na posamezno tekmo le dva dneva. V teku četrtkove tekme so se spet ujeli in zdaj bi moralo biti lažje. "Pet, šest fantom nas je že deset let v reprezentanci. Poznamo se. Dosti nas je tudi skupaj v klubu. To je zelo pomembno ob koncu tekme. Da ostaneš miren." Izkušnje so torej na njihovi strani.

Švedi niso naivni, pozor na Hakansona

Hakanson Foto: Reuters Morda širša javnost švedskih košarkarjev ne pozna najbolje, a niso nedolžna ekipa. Jedro moštva že dlje igra skupaj. Rupnik, Klemen Prepelić in Jaka Blažič jih poznajo najbolje. "Imajo kar veliko fantov iz španske lige. Ludvig Hakanson, Simon Birgander, Nicholas Spires, Tobias Borg. So naša generacija. Niso naivna ekipa. Kvalifikacije so nas v prejšnjih letih že naučile, da v ni več 'avtsajderjev'. Vsi igrajo košarko. Sploh pa imajo v takem položaju take države prednost, saj so v polni zasedbi, mi pa nismo," na zdaj že vsem znano slabost Fibinih reprezentančnih oken opozarja Rupnik.

Poseben poudarek v obrambi bo na 25-letnem branilcu Ludvigu Hakansonu. Odrasel je v barcelonini akademiji. Igral je tudi za barcelonino prvo ekipo. Zadnji dve sezoni nosi dres Bilbaa. "Skupaj sva igrala v Fuenlabradi. Je dober napadalec. A mi imamo dobre obrambne igralce in verjamem, da se bomo dobro pripravili nanj," o košarkarju iz Stockholma pove Rupnik. Finski je dal kar 20 točk in obenem imel še deset asistenc.

Fotogalerija četrtkove zmage v Zagrebu (Vid Ponikvar/Sportida):

Mogoče spremembe v postavi Slovenije

Sekulić je na prvi tekmi na parket poslal 11 košarkarjev. To so bili Jaka Blažič, Jakob Čebašek, Žiga Dimec, Alen Hodžić, Luka Lapornik, Miha Lapornik, Jurij Macura, Edo Murić, Aleksej Nikolić, Klemen Prepelič in Luka Rupnik. Na klopi je obsedel Jan Kosi, v dvanajsterico pa se nista uvrstila Matic Rebec in Blaž Habot. "Mogoče so rotacije. Nihče nima zagotovljenega mesta med 12. Tako je bilo vedno. Igralci to vedo. To je tudi naš moto. Vsi, ki smo tu, igralci in štab, delamo za dobro reprezentance. Če bomo ocenili, da so potrebne rotacije, jih bomo naredil," je o postavi razlagal selektor.