Nad slovenskim reprezentantom novi črni oblaki

Josh Nebo se je v dresu milanske Olimpie na tekmi 17. kroga evrolige poškodoval še tretjič v tej klubski sezoni. Njegovo stanje je s komentarjem v ponedeljek pospremil tudi klubski trener Ettore Messina, ki je dogajanje opisal kot resno. "Opravil bo preglede pri številnih specialistih, saj je utrpel zelo redko vrsto poškodbe. Pri njegovem okrevanju ni vprašanje tednov, temveč mesecev. Upajmo, da bo teh mesecev samo nekaj," je bil zaskrbljen Messina. "V tej sezoni je za nas skupno odigral samo pet ali šest tekem, res ima nesrečo, mi pa tudi," je še dejal trener Olimpie.

Poškodba naj bi se na srečanju pripetila pri akciji Johannesa Voigtmanna, ki je zabil čez Neba, ta pa je ob tem nerodno pristal, pri tem pa začutil bolečino v roki. Zatem je sledila minuta odmora, Nebo pa se ni več vrnil na igrišče. Za nameček je bila tekma proti Bayernu prva evroligaška po tem, ko je okreval po poškodbi desne roke, zaradi katere ni igral na devetih zaporednih srečanjih v evroligi. Že pred tem je izpustil štiri kroge zaradi poškodbe dimelj. Skupno je v tej sezoni v evroligi zaigral le na štirih tekmah, v povprečju pa je dosegal 8,2 točke in 4,5 skoka na obračun.

Nebo, ki je letos junija prejel slovensko državljanstvo, je sicer poleti nosil dres slovenske izbrane vrste v kvalifikacijah za olimpijske igre, v načrtih reprezentance pa je bil tudi za februarsko okno kvalifikacij za evropsko prvenstvo in v prihodnosti. "Kar zadeva naturalizirane košarkarje, bo več povedala stroka, je pa Josh zagotovo trenutno naša prva izbira," je pred kratkim zatrdil predsednik Košarkarske zveze Slovenije Matej Erjavec, ki bo imel tako v prihodnjih mesecih s sodelavci kar nekaj dela pri vprašanju naturaliziranega košarkarja in dilemi, kdo bo to mesto zasedel pri naslednjih reprezentančnih akcijah. Poleg njega imata status naturaliziranega košarkarja trenutno še Mike Tobey in Jordan Morgan, v zadnjem času pa se je glasno omenjalo tudi zanimanje za člana Dallasa Daniela Gafforda.

Preberite še: