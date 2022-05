Najslabšemu v ligi NBA se je po žrebu pošteno smejalo

V ligi NBA so v igri za naslov le še štiri ekipe. To so Miami, Boston, Golden State in Dallas, ki se je s pomočjo Luke Dončića uvrstil prvič v konferenčni finale po letu 2011. Najslabši klubi so že davno končali s tekmovanjem, danes pa z zanimanjem spremljali razplet loterije nabora, na kateri je zmagal Orlando Magic. V rednem delu lige NBA je bil najslabši, na draftu pa ga čaka velik privilegij, saj bo lahko izbiral kot prvi!